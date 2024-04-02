ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة خلال مستهل تعاملات الثلاثاء

استهلت البورصة المصرية مستهل تعاملات جلسة اليوم، الثلاثاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس، الاثنين، على هبوط.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 28372 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 34630 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 12097 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 6430 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 9168 نقطة.