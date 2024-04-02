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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

في عيد ميلادها| إطلالات أثارت الجدل لـ جومانا مراد

جومانا مراد
جومانا مراد

يصادف 1 إبريل عيد ميلاد الفنانة جومانا مراد والتي أتمت عامها الـ 51، وعلى الرغم من ذلك لا يبدو عليها علامات التقدم في العمر.

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تحرص جومانا مراد على مشاركة متابعيها من حين لأخر بأبرز الإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات سواء الرسمية أو الكاجوال.

تتمتع جومانا مراد بذوق راقي في أختيار الإطلالات والأزياء التي تظهر بها، حيث تقوم بأتباع أحدث صيحات الموضة وأختيار ما يتناسب معها و يبرز رشاقتها وقوامها المثالي.

تقوم جومانا مراد بتنسيق الإكسسوارات والمجوهرات الراقية التي تمنحها إطلالة متكاملة، بالإضافة إلي أختيار الحقائب و الأحذية الراقية.

أما من الناحية الجمالية، تعتمد جومانا مراد على تسريحات الشعر و صيحات المكياج المتناسقة معه والتي تبرز جمال ملامحها.

 

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد
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