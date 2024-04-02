عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا بمسئولي ضرائب القيمة المضافة بشأن تنشيط الحصيلة الخاصة بالضريبة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء، اجتماعاً بمسئولي ضرائب القيمة المضافة التابعين لوزارة المالية بشأن التنسيق لتنشيط الحصيلة الخاصة بضريبة القيمة المضافة طبقا للقانون ونشر الوعي والثقافة الضريبية لدي المواطنين .

جاء ذلك بحضور السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب باسم الشريف مدير عام مكتب المحافظ ، والمحاسب السيد خيوة وكيل وزارة المالية بالدقهلية ، وياسر الغريب مدير الإدارة العامة للشئون القانونية ، وفكرية سلامه مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة ، والمحاسب ياسر عنتر مدير الحسابات بالمحافظة ، ومسئولي ضرائب القيمة المضافة بالدقهلية: الرفاعي صالح مدير عام الإدارة العامة للمراجعات بمنطقة شمال الدلتا للقيمة المضافة ، وحامد النجار مدير إدارة المراجعات ، وعبداللطيف الكناني مدير إدارة المراجعة،  وغادة عبدالمجيد مأمور فحص ، وأماني شوقي مدير إدارة خدمة العملاء ، ومحمد صديق إدارة خدمة العملاء .

وأوضح مختار أن الهدف من تحصيل القيمة المضافة هو زيادة إيرادات الدولة لتقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية ، ومنها المشروعات القومية التي تم تنفيذها في ظل بناء الرئيس عبدالفتاح السيسي للجمهورية الجديدة .

وأكد " المحافظ " أننا نعمل جميعاً في الجهاز التنفيذي للمحافظة بالتنسيق مع كل أجهزة الدولة على تقديم كافة الخدمات للمواطنين في جميع القطاعات الخدمية مثل الصحة والتعليم بالإضافة إلي تنفيذ المشروعات القومية المتنوعة .

FB_IMG_1712060105317
FB_IMG_1712060105317
FB_IMG_1712060102247
FB_IMG_1712060102247
FB_IMG_1712060099979
FB_IMG_1712060099979
FB_IMG_1712060097718
FB_IMG_1712060097718
القطاعات الخدمية الشئون المالية والإدارية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الخدمات للمواطنين الإدارة العامة للشئون القانونية مشروعات القومية نشر الوعي والثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة جديدة لـ22 مليون مواطن.. هدية السيسي في حفل التنصيب للمصريين.. تفاصيل

بعد تطبيق قرار الحكومة اليوم.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بالأسواق

تنبأ بموته.. القصة الكاملة لرحيل أحمد عزت بطل تعويم السفينة إيفرجيفين

هل حدثت ليلة القدر أمس أم لدينا 3 ليال؟.. اعرف كم علامة ظهرت

عدا حاملي بطاقات الإقامة.. الداخلية تطالب الأجانب بسرعة تسجيل البيانات بالجوازات

لو قبضك 900 جنيه| احصل على نصف مليون جنيه بصورة البطاقة.. سدد على 10 سنوات

عاشرها معاشرة الأزواج.. ننشر شهادة معاون المباحث في خداع سائق لقاصر

أنجب منها طفلا.. إحالة المتهم في قضية الفتاة ندى إلى الجنايات

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية: جامعة المنصورة عريقة لا تبخل على أحد بعلمها وخدماتها

ترشيحاتنا

شاهد.. تشييع جثمان أحد شهداء منظمة المطبخ العالمي

باع أتوبيسات الدولة.. ننشر شهادة جهاز مكافحة جرائم الاختلاس بقضية شركة شهيرة| خاص

نواب يهنئون السيسي بحلف اليمين الدستورية لولاية جديدة.. حقق نهضة شاملة أعادت الوطن لمسار الإصلاح.. وخطاب تنصيبه يليق بقائد مصر وبنّائها الأعظم

مكتب نتنياهو: الوساطة المصرية تقدم مقترحا جديدا وننتظر رد حماس

أبو العينين: خطاب الرئيس السيسي تاريخي ويؤكد أن أولوياته أمن البلاد وصون مقدراتها.. ومصر تنطلق نحو زيادة الإنتاجية والتصدير وجذب الاستثمارات

41 ألف جنيه للطن.. انخفاض جديد يضرب أسعار الحديد اليوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إلهام شاهين تخطف الأنظار بالقفطان الأزرق| شاهد

الثقافة في عهد الرئيس السيسي.. مشاريع كبرى ومبادرات وتبادل دولي

مي عمر تثير ضجة بسعر إطلالتها الأخيرة| لن تتوقع المبلغ

لمنع الشك في العلاقات.. اتبع هذه النصائح

فيديو

أمن مصر القومي أولوية.. رسائل هامة من السيسي بحفل تنصيبه لفترة رئاسية جديدة | فيديو

أمطار رعدية.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس | فيديو

لـ قيادته الحكيمة|برلمان البحر المتوسـط يعلن فوز الرئيس السيسي بجائزة بطل السلام لعام 2024

انخفاض أسعار الذهب والدولار يتراجع .. ماذا يحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحشاشون الجدد

اﻟﻤﺰﻳﺪ