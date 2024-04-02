محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا بمسئولي ضرائب القيمة المضافة بشأن تنشيط الحصيلة الخاصة بالضريبة

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء، اجتماعاً بمسئولي ضرائب القيمة المضافة التابعين لوزارة المالية بشأن التنسيق لتنشيط الحصيلة الخاصة بضريبة القيمة المضافة طبقا للقانون ونشر الوعي والثقافة الضريبية لدي المواطنين .

جاء ذلك بحضور السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب باسم الشريف مدير عام مكتب المحافظ ، والمحاسب السيد خيوة وكيل وزارة المالية بالدقهلية ، وياسر الغريب مدير الإدارة العامة للشئون القانونية ، وفكرية سلامه مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة ، والمحاسب ياسر عنتر مدير الحسابات بالمحافظة ، ومسئولي ضرائب القيمة المضافة بالدقهلية: الرفاعي صالح مدير عام الإدارة العامة للمراجعات بمنطقة شمال الدلتا للقيمة المضافة ، وحامد النجار مدير إدارة المراجعات ، وعبداللطيف الكناني مدير إدارة المراجعة، وغادة عبدالمجيد مأمور فحص ، وأماني شوقي مدير إدارة خدمة العملاء ، ومحمد صديق إدارة خدمة العملاء .

وأوضح مختار أن الهدف من تحصيل القيمة المضافة هو زيادة إيرادات الدولة لتقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية ، ومنها المشروعات القومية التي تم تنفيذها في ظل بناء الرئيس عبدالفتاح السيسي للجمهورية الجديدة .

وأكد " المحافظ " أننا نعمل جميعاً في الجهاز التنفيذي للمحافظة بالتنسيق مع كل أجهزة الدولة على تقديم كافة الخدمات للمواطنين في جميع القطاعات الخدمية مثل الصحة والتعليم بالإضافة إلي تنفيذ المشروعات القومية المتنوعة .

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