وكيل الأزهر يهنئ الرئيس السيسي بتوليه فترة رئاسية جديدة وفوزه بجائزة السلام

تقدم الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة أداءه اليمين الدستورية.

ونشر وكيل الأزهر نص التهنئة على صفحته الرسمية على فيس بوك (أتقدَّمُ بخالص التَّهاني إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لأداء سيادته اليمينَ الدستوريَّة لفترةٍ رئاسيةٍ جديدةٍ، وفوز سيادته بجائزة "رجل السَّلام" من برلمان دول البحر الأبيض المتوسط لعام 2024م.

ودعا وكيل الأزهر، الله أن يرزقَ الرئيس عبد الفتاح السيسي، التَّوفيقَ والسدادَ في قيادة وطننا الحبيب للتَّنمية والازدهار والأمن والأمان، وأن يحفظَ مصرَنا من كل مكروهٍ وسوءٍ.

