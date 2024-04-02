حبس عصابة سرقة المنازل في الطالبية والهرم

قررت النيابة العامة حبس عصابة سرقة المنازل في العمرانية والطالبية 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

يذكر أنه تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط (عنصرين إجراميين - "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة المتاجر بأسلوب كسر "الأقفال".. وبحوزتهما (مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة من متحصلات السرقة) وإعترفا بإرتكاب (7) وقائع سرقة بدائرتى قسمى شرطة "الطالبية، العمرانية" والتصرف فـى باقى المسروقات بالبيع لعميلهما (مالك مخزن خردة "سيئ النية") أمكن ضبطه والمسروقات.