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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

السيارات الطائرة أصبحت حقيقة.. شاهد Xpeng الجديدة بتصميم مبتكر

سيارة طائرة
سيارة طائرة

تعتبر السيارات الطائرة إحدى الأفكار التي كانت تشغل عقول المبتكرين منذ فترة طويلة، حيث يعود تاريخ النماذج الأولية إلى فترة الأربعينيات. 

ومع تطور التكنولوجيا، أصبح من الممكن تحقيق هذا الحلم، لكن بتقنيات أكثر تطورًا، وهنا يأتي دور التكنولوجيا الكهربائية الراسخة والقوية في هذا المجال.

 

أول سيارة فاخرة طائرة؟

تُعد شركة Xpeng من بين الشركات الرائدة في هذا المجال، حيث تسعى لتقديم سيارة طائرة قابلة للتحقيق في حياة الأفراد العاديين، وليس فقط الأثرياء. 

تتميز هذه السيارة بالقدرة على الطيران بشكل رأسي والهبوط بنفس الطريقة، وذلك بفضل تقنيات الدفع الكهربائية المبتكرة.

تهدف Xpeng إلى جعل هذا الحلم واقعًا ملموساً، وتسعى لتطوير هذه السيارة الطائرة باستخدام تقنيات حديثة ومتطورة، وذلك لتلبية احتياجات المستهلكين في المستقبل.

وعلى الرغم من أن شركة Xpeng قد قامت بعرض نموذج للسيارة الطائرة خلال معرض CES، إلا أنه لا يزال الأمر غير واضح إذا ما كانت هذه السيارة على وشك الظهور في سماء المدن الأمريكية. 

يجري التحقق حاليًا من مدى تقدم المشروع، حيث تسعى Xpeng إلى تحويل فكرة السيارة الطائرة إلى حقيقة قابلة للتنفيذ.

ومن المثير للاهتمام أن شركة Xpeng تعتمد على تصميم مبتكر يجعل تحكم السيارة الطائرة أكثر بساطة بالمقارنة مع بعض النماذج السابقة الأخرى. 

ومع تطور هذه التقنية، يمكن للمستخدمين العاديين الاستفادة من هذه الابتكارات في المستقبل القريب، مما قد يفتح آفاقًا جديدة للسفر والتنقل في البيئات الحضرية.

السيارات الطائرة Xpeng شاومي

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