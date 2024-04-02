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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسام وإبراهيم حسن يقدمان التهنئة للرئيس السيسي بمناسبة أداء اليمين الدستورية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قدم التوأم حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم و إبراهيم حسن مدير منتخب مصر التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة قيامه بأداء اليمين الدستورية لتولي فترة رئاسية جديدة.

أكد التوأم حسام و إبراهيم حسن أن مصر شهدت طفرة في السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي و على المستوى الرياضى شهدت العديد من المحافل في مختلف الألعاب وتحديدَا كرة القدم و أخرها الصرح العظيم الموجود في العاصمة الإدارية وهو استاد مصر الذى نال إشادة الجميع وتحديدًا المنتخبات المشاركة في بطولة كأس عاصمة مصر الجديدة وهي كرواتيا و نيوزيلندا و تونس.

تمنى التوأم حسام و إبراهيم حسن مزيد من التقدم و التطور و الاستقرار للدولة المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رغم التحديات و الصعوبات التي تواجهها الدولة في السنوات الأخيرة.

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