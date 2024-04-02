حسام وإبراهيم حسن يقدمان التهنئة للرئيس السيسي بمناسبة أداء اليمين الدستورية

قدم التوأم حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم و إبراهيم حسن مدير منتخب مصر التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة قيامه بأداء اليمين الدستورية لتولي فترة رئاسية جديدة.

أكد التوأم حسام و إبراهيم حسن أن مصر شهدت طفرة في السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي و على المستوى الرياضى شهدت العديد من المحافل في مختلف الألعاب وتحديدَا كرة القدم و أخرها الصرح العظيم الموجود في العاصمة الإدارية وهو استاد مصر الذى نال إشادة الجميع وتحديدًا المنتخبات المشاركة في بطولة كأس عاصمة مصر الجديدة وهي كرواتيا و نيوزيلندا و تونس.

تمنى التوأم حسام و إبراهيم حسن مزيد من التقدم و التطور و الاستقرار للدولة المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رغم التحديات و الصعوبات التي تواجهها الدولة في السنوات الأخيرة.