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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتابع جهود إعداد الهيكل التنظيمى وبطاقات الوصف للمديريات الخدمية

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

 

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، فعاليات الندوة الخاصة بإعداد الهيكل التنظيمى وإعداد بطاقات الوصف الوظيفى ونموذج 5 بالمديريات الخدمية، والذي نظمته مديرية التنظيم والإدارة بكفرالشيخ.

قال محافظ كفرالشيخ، إن هذه الندوات تعكس توجه الدولة نحو الإصلاح الإدارى ورفع مستوى الأداء الوظيفى، وتطوير العمل الإداري بالمحافظة، مشيرًا إلى أن تحديث الهيكل التنظيمي وبطاقات الوصف الوظيفي  بشكل فعال يساعد على تحسين الأداء الوظيفي.

من جانبه، قال اللواء دكتور سامر سعيد، وكيل الوزارة، مدير مديرية التنظيم والإدارة بكفرالشيخ، إنه يتم عقد الندوات واللقاءات الشهرية لمديري الموارد البشرية لتناول جميع القضايا المتعلقة بالإجراءات التنظيمية داخل المديريات الخدمية، بهدف تسهيل وتيسير العمليات الإدارية لسرعة البت في جميع القضايا المتعلقة بالموظفين داخل المحافظة.

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