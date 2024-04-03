"حياة كريمة" يهدي صاحب محل بقالة مبلغا ماليا لمساعدته المتعثرين

استمرارا لأعمال الخير، أهدى برنامج "حياة كريمة" الذى يقدمه أيمن مصطفى على قناة dmc، صاحب محل بقالة بسيط يساعد الناس بالآجل، مبلغا من المال وسدد ديونهم.

والتقى البرنامج بصاحب المحل والذى قال:"احنا فى شارع سيدى عمار بالعمرانية الشرقية بالجيزة، وهنا الناس متعشمة واحنا عايشين فى محبة وسلام مع بعض، ولما بيطلبوا منى طلب بقولهم حاضر مفيش مشكلة، وبياخدوا بالآجل، ولو ظروف الشخص كويسة بيدفع بعد شهر وأقصى موعد 3 شهور".

وأوضح :" عدد الى بياخدوا بالدين حوالى أسرتين، بشكل دورى.. وخلال الحلقة أجرى مقدم البرنامج عدة اتصالات بالأشخاص المدينين ليبشرهم بأن مؤسسة حياة كريمة هتسدد دينهم عند البقال، وأهدى البرنامج ميدالية "أبطال حياة كريمة" للبقال، وترك مبلغا ماليا له لمساعدة المحتاجين.