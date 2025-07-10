منتخب مصر في المركز الـ34 عالميا والثالث إفريقيا بـ تصنيف الفيفا

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس، عن التصنيف الشهري للمنتخبات.

وتراجع منتخب مصر مركزين في تصنيف فيفا، بسبب رفض خوض مباريات ودية خلال توقف يونيو الماضي، في ظل مشاركة الأهلي بكأس العالم للأندية.

وتواجد منتخب مصر في المركز الـ34 عالميا والثالث إفريقيا بعد المغرب (12 عالميا)، والسنغال (18 عالميا).

وحافظ منتخب الأرجنتين على صدارة التصنيف العالمي، وحل منتخب إسبانيا ثانيا وفرنسا ثالثا وإنجلترا رابعا والبرازيل خامسا

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طولان يقود منتخب مصر في كأس العرب



في سياق آخر، اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، مؤخرا، توصية اللجنة الفنية بتعيين الكابتن حلمي طولان مديرا فنيا وأحمد حسن مديرا للمنتخب الوطني المشارك في بطولة كأس العرب المقرر اقامتها في الدوحة خلال ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى ممدوح محمدي ومحمد نور مدربين عامين وعصام الحضري مدربا لحراس المرمى.

كما قرر مجلس الإدارة تعيين الكابتن محمود فايز مشرفا على محللي الآداء بالاتحاد والكابتن عصام الحضري مشرفاً على مدربي حراس مرمى المنتخبات الوطنية عدا المنتخب الأول.

وقرر مجلس الإدارة اعتبار جلسته مفتوحة لمراجعة البرامج الفنية للمنتخبات الوطنية لوضع الموازنات المالية لذلك، واستكمال مناقشة اجراءات القيد للموسم الجديد.