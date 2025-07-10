«دعبس» يفتح النار على نجم الزمالك السابق: أسوأ ما مر على النادي ويشيد بموقف الرمادي

شن أحمد دعبس، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، هجومًا حادًا على أحد نجوم الفريق السابقين، دون أن يسميه صراحة.

وكتب دعبس عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": “كان في تصريح للكابتن أيمن الرمادي قال فيه إنه بيخشى زعل جماهير الزمالك منه، رغم إنه قعد معانا شهر واحد واتعرض لهجوم كبير، لكنه قدّر النادي وجماهيره اللي بالملايين.”

وأضاف:"في المقابل، لاعب مغمور أصبح نجم بفضل الزمالك وجماهيره، دلوقتي بيطالب بحقوقه بطريقة غريبة، ولا عمرنا شفنا أسوأ من كده!".

جاءت تصريحات دعبس بعد تقدم زيزو، نجم الزمالك السابق، بشكوى رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم للمطالبة بمستحقاته المالية المتأخرة، مما أعاد الجدل حول وفاء بعض اللاعبين للنادي الذي صنع نجوميتهم.