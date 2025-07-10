واقعة فلكية لن تتكرر.. متي سيظهر القمر الغزال فى السماء؟

يشهد سكان الأرض اليوم واقعة فلكية نادرة وهى القمر المكتمل والذى يطلق عليه أيضا قمر الغزال حيث يبلغ القمر ذروة إضاءته اليوم الخميس.

متي سيظهر القمر الغزال فى السماء؟

ووفقا لموقع EarthSky يمكن لسكان الأرض مشاهدة أفضل منظر للقمة بعد ساعات قليلة من غروب الشمس.

قال نوح بيترو، رئيس مختبر جيولوجيا الكواكب والجيوفيزياء والكيمياء الجيولوجية في ناسا: "الجميل في البدر أنه يبدو مكتملا طوال اليوم على جانبيه.. إذا نظرتَ إلى البدر، سيبدو مكتملًا تمامًا. وبالمثل، إذا فاتك رؤيته في العاشر، ليلة الحادي عشر، فسيبدو مكتملًا تقريبًا".

ماهو قمر الغزال؟

يُطلق على القمر المكتمل في شهر يوليو اسم قمر الغزال لأنه يتوافق مع الوقت من العام حيث تنمو قرون الغزلان الذكور، بسرعة.

كما تُشير أسماء أخرى لقمر يوليو المكتمل لدى القبائل الأصلية إلى فصل الصيف، تُعرفه قبيلة الكري، التي تتواجد أساسًا في كندا، باسم "قمر التساقط" للإشارة إلى وقت السنة الذي تتساقط فيه ريش الطيور، بينما تُطلق عليه قبيلة تلينجيت في ساحل شمال غرب المحيط الهادئ اسم "قمر السلمون" للدلالة على هجرات السلمون الموسمية.

القمر يخطف الأضواء من الكواكب

على الرغم من أنه لن يكون من الممكن رؤية أي كواكب أثناء اكتمال القمر، فإن الزهرة والمشتري والمريخ سوف تظهر في سماء الليل نحو نهاية الشهر، وفقًا لوكالة ناسا .

في يومي 21 و22 يوليو، سيظهر كوكبا الزهرة والمشتري منخفضين في الأفق قبل شروق الشمس، وسيظهر الكوكبان بجانب عنقودي الثريا والقلائص النجميين، بالإضافة إلى نجم الدبران.

وفي الأسبوع التالي، سيظهر كوكب المريخ بجوار الهلال مباشرة في 28 يوليو، وسيكون مرئيا خلال الساعة الأولى أو الثانية بعد غروب الشمس، وفقًا لوكالة ناسا .

القمر المكتمل القادم

يشهد هذا العام خمسة أقمار كاملة أخرى مع حدوث القمر العملاق في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.

9 أغسطس قمر الحفش

7 سبتمبر قمر الذرة

6 أكتوبر قمر الحصاد

5 نوفمبر قمر القندس

4 ديسمبر القمر البارد

خسوف القمر في عام 2025

من المتوقع أن يشهد العالم خسوفا كليا للقمر في أوروبا وآسيا وأستراليا وأفريقيا وأجزاء من شرق أميركا الجنوبية وألاسكا والقارة القطبية الجنوبية يومي 7 و8 سبتمبر المقبل.

يحدث خسوف القمر عندما يمر القمر مباشرة في ظل الأرض، وتصطف الأجرام السماوية الثلاثة - الشمس والأرض والقمر - على خط واحد. يؤدي هذا إلى ظهور القمر أكثر قتامة أو خافتًا.

عندما يكون القمر في أظلم جزء من ظل الأرض، تتسلل أشعة الشمس من خلفه وتمنحه لونًا أحمر، وفقًا لمتحف التاريخ الطبيعي بلندن . يُطلق البعض على هذه الظاهرة اسم "القمر الدموي".

بعد أسبوعين من خسوف القمر الكلي، سيكون من الممكن رؤية كسوف جزئي للشمس في أجزاء من أستراليا والمحيط الأطلسي والمحيط الهادئ والقارة القطبية الجنوبية في 21 سبتمبر.