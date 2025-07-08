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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

قمر الرعد يزين سماء الأرض فى هذا الموعد

قمر الرعد
قمر الرعد
أمينة الدسوقي

تشهد سماء نصف الكرة الشمالي، مساء الخميس 10 يوليو 2025، أول اكتمال قمري خلال فصل الصيف، فيما يعرف فلكيا بـ"قمر الرعد"، وسط توقعات بسماء صافية تتيح لعشاق الظواهر الفلكية رصده بوضوح، إلى جانب فرص لرؤية زخات شهب ومجرة درب التبانة.

قمر الرعد يزين سماء الأرض

ويطلق على هذا البدر اسم "قمر الرعد" نظرا لتزامنه مع موسم العواصف الرعدية التي تكثر في يوليو بأمريكا الشمالية، بحسب ما أوضح خبراء الطقس في موقع AccuWeather. 

فيما يُعرف أيضًا بـ"قمر الغزال" أو "قمر الأيائل"، في إشارة إلى فترة نمو قرون ذكور الأيائل التي تبدأ في هذا الوقت من العام.

موعد ظهور قمر الرعد

ويظهر قمر الرعد مساء الخميس من جهة الجنوب الشرقي، متوهجا بين النجوم حتى يغرب في الأفق الجنوبي الغربي مع ساعات الفجر الأولى.

وفي ألاسكا، يعرف هذا البدر أحيانا بـ"قمر السلمون"، تزامنا مع موسم هجرة أسماك السلمون، وهو ما يعكس تعدد الثقافات في تسمية الظواهر الطبيعية بحسب الارتباط البيئي.

ظواهر فلكية مرافقة

ولا يقتصر المشهد السماوي على القمر المكتمل فقط، إذ يُنتظر أن يشهد شهر يوليو 2025 ظهور زخّتين نيزكيتين متزامنتين، بالإضافة إلى إمكانية مشاهدة مجرة درب التبانة بوضوح في سماء خالية من التلوث الضوئي، ما يجعل هذا الشهر مميزا لهواة الفلك والتصوير الليلي.

وتشكل المناطق الريفية أو الصحراوية البعيدة عن المدن فرصة مثالية للاستمتاع بهذه الظواهر، حيث تكون السماء داكنة كفاية لرؤية التفاصيل الدقيقة التي قد تغيب عن أنظار سكان المدن الكبرى.

قمر شهر المحرم للعام الهجري 1447

وسيكتمل قمر شهر المحرم للعام الهجري 1447 بدرا في الساعة الحادية عشرة و39 دقيقة مساء الخميس المقبل، حيث ستبلغ نسبة لمعانه 100%، في مشهد فلكي مميز يمكن مشاهدته في السماء بالعين المجردة.

سيصل القمر إلى طور البدر الكامل عندما يكون في حالة تقابل مع الشمس، أي عندما يقع القمر على خط مستقيم تماما بين الأرض والشمس، وهو ما يجعله يُشرق مع غروب الشمس مباشرة ويظل مضيئًا في السماء طوال الليل حتى يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي. 

لا تسطيع العين المجردة  التفرقة بدقة بين لحظة اكتمال البدر الحقيقية وبين الأيام القريبة منها، لذا يبدو القمر وكأنه بدر كامل في الفترة الممتدة من 8 إلى 12 يوليو.

ويعرف هذا البدر في بعض الثقافات والقبائل الأمريكية باسم "قمر غزال الباك"، وهو اسم يعود إلى الغزلان الذكور المعروفة باسم "Bucks" التي تبدأ قرونها الجديدة في النمو مع بداية شهر يوليو، وهو ما ألهم تلك القبائل لإطلاق هذا الاسم على قمر هذا الشهر، كما يعرف هذا القمر أيضا بأسماء أخرى مثل "قمر الرعد" و"قمر القش".

نصف الكرة الشمالي فصل الصيف قمر الرعد الظواهر الفلكية موسم العواصف الرعدية موعد ظهور قمر الرعد

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