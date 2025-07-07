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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الخميس.. قمر شهر المحرم يضيء السماء في مشهد بديع مع اكتماله بدرا

قمر
قمر
أ ش أ

قال أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور أشرف تادرس إن قمر شهر المحرم للعام الهجري 1447 سيكتمل بدرا في الساعة الحادية عشرة و39 دقيقة مساء الخميس المقبل، حيث ستبلغ نسبة لمعانه 100%، في مشهد فلكي مميز يمكن مشاهدته في السماء بالعين المجردة.

وأوضح تادرس - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن القمر سيصل إلى طور البدر الكامل عندما يكون في حالة تقابل مع الشمس، أي عندما يقع القمر على خط مستقيم تماما بين الأرض والشمس، وهو ما يجعله يُشرق مع غروب الشمس مباشرة ويظل مضيئًا في السماء طوال الليل حتى يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي. 
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وأشار إلى أن العين المجردة لا تستطيع التفرقة بدقة بين لحظة اكتمال البدر الحقيقية وبين الأيام القريبة منها، لذا يبدو القمر وكأنه بدر كامل في الفترة الممتدة من 8 إلى 12 يوليو.

وأضاف أن هذا البدر يُعرف في بعض الثقافات والقبائل الأمريكية باسم "قمر غزال الباك"، وهو اسم يعود إلى الغزلان الذكور المعروفة باسم "Bucks" التي تبدأ قرونها الجديدة في النمو مع بداية شهر يوليو، وهو ما ألهم تلك القبائل لإطلاق هذا الاسم على قمر هذا الشهر، كما يعرف هذا القمر أيضا بأسماء أخرى مثل "قمر الرعد" و"قمر القش"، وكلها مسميات تقليدية تعكس ظواهر طبيعية موسمية ارتبطت بمراحل القمر.

وأشار تادرس إلى أن لحظة اكتمال القمر تعد من أفضل الأوقات لمراقبة سطح القمر وتفاصيله الدقيقة باستخدام التلسكوبات الصغيرة أو المناظير المعظمة، حيث تبدو الفوهات البركانية والحفر النيزكية والتضاريس بوضوح لافت، مما يجعل مشاهدة القمر في هذا الطور تجربة مميزة لعشاق الفلك والمهتمين برصد السماء.

الفلك شهر المحرم قمر شهر المحرم

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