أخفت وجهها بطرحة.. وصول نور تفاحة راقصة الساحل الشمالي لمحكمة الطفل

وصلت منذ قليل الراقصة "نور تفاحة" المعروفة إعلاميا براقصة الساحل الشمالي، إلى محكمة الطفل بمدينة 6 أكتوبر لنظر أولى جلسات محاكمتها على خلفية اتهامها بتصوير ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وصلت "نور تفاحة" وسط مأمورية من قسم شرطة الهرم وأخفت وجهها بـ "طرحة بيضاء" وتم ايداعها قفص الاتهام لحين نظر القضية.

وكشفت جهات التحقيق أن المتهمة قامت بتصوير ونشر مقاطع فيديو تتضمن إيحاءات جنسـ.ـية وإظهار أجزاء حساسة من جسدها، بهدف جذب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من منصات التواصل.

كما اعترفت المتهمة خلال التحقيقات بقيامها ببث فيديوهات مخلة بهدف تحقيق أرباح مالية من المشاهدات، مؤكدة علمها بأن هذا المحتوى يخالف القواعد العامة والآداب.

وكانت النيابة العامة قررت حبس المتهمة "نور تفاحة" لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة تصوير ونشر محتوى مخل بالآداب العامة، والتحريض على الفسق، وتسهيل الدعارة.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمة، وهي مقيمة بمحافظة القاهرة، وذلك بعد ورود معلومات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أكدت نشاطها في نشر محتوى منافي للآداب العامة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطها بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة، وعثر بحوزتها على هاتف محمول، وبفحصه فنيا تبين احتواؤه على مواد مصورة توثق ممارستها للنشاط الإجرامي.

وبمواجهتها، أقرت المتهمة بارتكابها للوقائع بقصد تحقيق مكاسب مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.