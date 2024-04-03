قومي المرأة بأسوان يواصل مبادرة مطبخ المصرية لتوزيع الوجبات الغذائية بقرى حياة كريمة 

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكثيف الجهود المبذولة لمواصلة فعاليات وأنشطة المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى للأهالى والمواطنين وخاصة فى القرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأنه تحت رعاية محافظ أسوان تستمر فعاليات مبادرة " مطبخ المصرية " لتجهيز وإعداد 400 وجبة يومياً يتم توزيعها على الأسر والأهالى بالقرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمركزى إدفو ونصر النوبة.

مطبخ المصرية

وأوضحت الدكتورة هدى مصطفى بأن مبادرة " مطبخ المصرية " هى مبادرة مجتمعية ذات بعد تنموى مستدام تساهم فى توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات والفتيات، بجانب تنمية مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات، بالإضافة إلى تقديم خدمات إطعام الأسر الأكثر إحتياجاً كأحد مخرجات هذا التدريب.

وقالت إن السيدات المشاركات بالمبادرة تلقت تدريباً متخصصاً على يد أحد الطهاء الماهرين بالمحافظة للتعرف على طرق التخطيط وطلب وإعداد وتجهيز الأغذية للولائم الكبري والوجبات الجاهزة.