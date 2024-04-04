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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ستانلي الجديد.. مشروع تطوير شارع أنور السادات بالإسكندرية وتحويله إلى مزار عالمي

مشروع تطوير شارع
مشروع تطوير شارع 45 شرقي الإسكندرية

مشروع نفق وكباري شارع 45 "أنور السادات" على طريق الكورنيش، ساهم في تخفيف أعباء الزحام المروري، خاصة في موسم الصيف، شرقي الإسكندرية، حيث يصل عدد سكان الإسكندرية خلاله حوالي 9 ملايين مواطن ما بين سكان المدينة وزوّارها.

ويساهم مشروع إنشاء نفق وكباري شارع 45 بطريق الكورنيش في الإسكندرية فى حل مشكلة مزمنة ظلت تعاني منها شرق محافظة الإسكندرية لسنوات عديدة، وهي مشكلة الزحام المروري، نظرًا لأنه محور مروري هام.

ويعتبر شارع محمد أنور السادات الشهير بشارع "45" من أهم المحاور المرورية في عروس البحر إذ يربط طريق الكورنيش بالطريق الدولي الساحلي، والطريق الصحراوي، والطريق الزراعي ومحور المحمودية.

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يبدأ النفق من شارع السادات بعرض ١٩ مترا، عبارة عن ٣ حارات للدخول و ٣ حارات للخروج بطول ١٥٠ مترا تقريبا مفتوحا من الأعلى، ويستمر النفق أسفل طريق الجيش بعرض ٣ حارات دخول و ٣ حارات خروج بطول ٦٠ مترا بارتفاع ٦ أمتار وعرض ٢٤ مترا يشمل نفقا يمينا ونفقا يسارا للمشاة بعرض ٢ وربع متر وارتفاع ٣ أمتار.

وينتهي النفق من جهة البحر بالدوران ناحية اليسار بعدد ٢ كوبري عبارة عن ٣ حارات للخروج و٣ حارات للدخول لكل منهما ويتم انفصالهما عن بعضهما البعض وذلك بطول ٢٠٠ متر تقريبا لكل برى الخروج من النفق بطول ١٢٠ مترا تقريبا لكوبري الدخول إلى النفق.

كما يوجد ممشى (كوبري) على طريق الكورنيش موازي للبحر والكوبري بطول ٢٥٠ مترا تقريبا وعرض ٦ أمتار وارتفاع من ٦ الي ٨ أمتار عن سطح البحر.

ويوجد مدخلان لنفق المشاه الواحد، مدخل قبلي على رصيف العمارات بالإضافة إلى مدخل من أعلى النفق مباشرة على شارع السادات للوصول بهما الي الجهة المقابلة من البحر اما الصعود للمشي على رصيف الكورنيش البحري او النزول الي الشاطئ بأطوال ١٤٠ مترا تقريبا لأنفاق المشاة بجميع الاتجاهات، كما سيتم توسعة الطريق من ٦ الي ١٠ حارات بعرض ٣٥ مترا تقريبا شامل الجزيرة الوسطى بعرض ٢ متر + ٢ رصيف مشاه على الجانبين بطول ٦٠٠ متر تقريبا.

بالإضافة إلى المشروعات التكميلية المستهدفة؛ وهي زيادة حارات الكورنيش من ٦ الي ١٠ حارات من المنتزه حتى فندق المحروسة بطول ٤،٤ متر تقريبا بخلاف منطقة نفق وكباري السادات بطول ٦٠٠ متر، كما تم الأخذ في الاعتبار جميع التوسعات المرورية المستقبلية.

 

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