حادث مروع بين سيارتين على الطريق الدائري الأوسطي..صور

أصيب 3 أشخاص في الجيزة جراء وقوع حادث على الطريق الدائري الاوسطي، حيث اصطدمت سيارتين مع بعضهما في نطاق محافظة الجيزة.

حادث مروع على الطريق الدائري الأوسطي

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث مروري على الطريق الدائري الأوسطي بنطاق محافظة الجيزة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة إلى موقع البلاغ وتمكنت من رفع حطام الحادث حيث تبين تهشم سيارة تمامًا وإصابة 3 أشخاص جراء الحادث، وقامت سيارات الإسعاف بنقلهم إلى المستشفى.

تحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة في الجيزة لمباشرة التحقيقات.