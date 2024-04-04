رئيس مجلس الأعيان: الأردنيون ليسوا بحاجة إلى تصريحات قادة حماس



أكد رئيس مجلس الأعيان الأردني، فيصل الفايز، وقوف الأردن دوما إلى جانب القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

وقال الفايز في تصريحات صحافية له " أن الأردنيين ليسوا بحاجة إلى تصريحات قادة حماس، التي تدعو الأردنيين إلى التحشيد والنزول للشوارع دعما للقضية الفلسطينية".

وقال إن على الذين يطالبون بالتحشيد وتحويل الأردن إلى ساحة حرب أن يدركوا أن المجتمع الأردني مبني على توازنات، وأي عبث بالنسيج الاجتماعي الأردني، ليس لصالح القضية الفلسطينية أو صالح أي أحد.

وأشار الفايز إلى أنه سبق أن وجه نصائح لبعض قادة حماس والإخوان المسلمين بأن لا يتدخلوا في الشؤون الداخلية الأردنية.