مسلسل المعلم الحلقة 25.. الجينتل يطالب ابنته بالسفر للخارج

تناولت الحلقة 25 من مسلسل المعلم، حديث الجنتل مع ابنته بخصوص السفر خارج البلاد، خاصة أنه حاول إقناعها بتعرضه للكثير من المشاكل، ولكنها اعترضت على السفر، ولكنه ضغط عليها بسبب المشاكل ويرغب أن تكون بعيدة عن تلك المشاكل.

حيث طالبت ملك والدها« أحمد بدير»الجنتل أن يقول لها الحقيقة ولماذا يرغب فى سفرها، خاصة أنها تشك فى عمله، وقالت له: «مش انت بتشتغل فى السمك والأنتيكات، أومال عايز نى أسافر ليه، ليرد عليها الجنتل الذى ويحاول بدوره إقناعها أن تبتعد عن المشاكل خاصة أنه فقد شحنة سمك كبيرة وسوف يخسر كل شىء

كما تناولت احداث الحلقة 25 من مسلسل المعلم، ذهاب المعلم للجنتل وطلب منه أخذ الفيلا التى سيسكن فيها، ولكن الجنتل حاول إقناعه بأن يترك المعلم الفيلا، ولكنه رفض، كما أكد على الجنتل أن يكتب كل محلات السوق له بيع وشراء، بالإضافة إلى أى شيكات أو إيصالات الأمانة التى أخذها على الصيادين، ليوافق الجنتل ويبدأ فى إخلاء الفيلا.

وبطولة: مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبد الله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.