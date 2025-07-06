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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار الوادي الجديد: المحافظة تعلن فرص تدريب مجاني على تطبيقات الحاسب الآلي.. و«التعليم» تنفذ ورش عمل لتنمية مهارات الطلاب

محافظة الوادي الجديد
محافظة الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات على مدار الـ 24 ساعة الماضية كان من أهمها:

محافظة الوادى الجديد تعلن فرص تدريب مجانى على تطبيقات الحاسب الآلى


أعلنت محافظة الوادى الجديد بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ( معهد تكنولوجيا المعلومات ITI ) عن فتح باب التسجيل لمنح التدريب المكثف لخريجى الجامعات المصرية من عام 2015 وحتى عام 2025 وذلك بمقر مركز " إبداع مصر الرقمية Creativa " فى مجال Renewable Energy، مؤكدة على أن المنحة مجانية بالكامل بالإضافة إلى منح المتدرب شهادة معتمدة من معهد تكنولوجيا المعلومات ووزارة الاتصالات ومكافأة مالية فى نهاية الدورة.

وتضمنت الشروط التفرغ التام لمدة 4 أشهر والمشاركة بنظام الحضور الفعلى offline ويتم التقديم من خلال الرابط المدون على صفحة المعهد الرسمية وصفحة ديوان عام محافظة الوادى الجديد.

ويتم فتح باب التسجيل لمدة أسبوع من تاريخ الإعلان وكافة المستندات المطلوبة ومراحل التسجيل موضحة برابط التسجيل.


 تعليم الوادي الجديد: ورش عمل لتنمية مهارات الطلاب الموهوبين في قرى الأربعين

أكد الدكتور سامي فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، أنه تم تنفيذ مجموعة من ورش العمل لطلاب إدارة باريس التعليمية، وخاصة في القرى البعيدة ومترامية الأطراف، منها قرى درب الأربعين، وذلك ضمن خطة الأنشطة الصيفية لقطاع تعليم المحافظة، بالتنسيق مع إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالمديرية.

وقال فضل، إنه جرى تنظيم مجموعة من ورش العمل، في إطار الاحتفال بثورة 30 يونيو؛ لصقل وتنمية مهارات الطلاب الفنية، فضلا عن رفع الوعي لدى النشء عن “إرادة الشعب المصري، وقواته المسلحة في تصحيح المسار وإعادة بناء الوطن”.

وفي سياق متصل، أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، عن تنظيم برنامج تدريبي لصقل وتنمية مهارات اللغة الإنجليزية لدى طلاب التعليم والتدريب المزودج (السكرتارية الطبية- المدرسة الفندقية ومدرسة التكنولوجيا التطبيقية) بالتنسيق مع توجيه عام اللغة الإنجليزية بالمديرية، ومجموعة من الموجهين ومعلمى اللغة الإنجليزية ذوي الكفاءة والخبرة.

جاء ذلك، في إطار خطة العمل للأنشطة الصيفية 2025، والحرص على دعم الطلاب، والاستثمار الأمثل للوقت، وتحقيق أكبر استفادة خلال الإجازة الصيفية، حيث يستمر البرنامج لنهاية أغسطس المقبل، كما يمكن الاستفسار بالتواصل مع توجيه عام اللغة الإنجليزية.

صحة الوادي الجديد: انطلاق حملة طرق الأبواب ضمن آليات دعم تنظيم الأسرة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادى الجديد، عن انطلاق فعاليات حملة طرق الأبواب على مستوى مدن وقرى المحافظة، والتي تضم فرق متخصصة، ومدربة تزور كل بيت، تقدم المعلومة الصحيحة والدعم المجاني لكل سيدة، تحت شعار "صحة الأسرة  مستقبل وطن"، وذلك في إطار جهود الدولة لخفض معدلات النمو السكاني، وتحقيق أهداف رؤية “مصر 2030”.

جاء ذلك، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار  نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وبتوجيهات اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الإقليم، وإشراف مباشر من د. شريف صبحي  وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وتستهدف الحملة، المناطق ذات المعدلات المرتفعة في المواليد، والمنخفضة في مؤشرات تنظيم الأسرة؛ بهدف الوصول المباشر للسيدات في سن الإنجاب (15–49 سنة) داخل منازلهن، ورفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وخفض نسبة الاحتياجات غير المُلباة، وتعزيز الوعي بمفاهيم الأسرة الصغيرة والصحة الآمنة، وتقديم استشارات طبية موثوقة ودعم نفسي ومعنوي.

وناشد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، جميع المواطنين، بضرورة التعاون مع فرق الحملة، ومساعدتهم في أداء مهامهم بنجاح.

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