أحد علماء الأزهر: لا يوجد مانع شرعا للاحتفال بيوم اليتيم ..فيديو

تحدث الشيخ أحمد الفروماي، أحد علماء الأزهر، عن يوم اليتيم وحكم الاحتفال به، وعن أهمية الحفاظ على حق اليتيم لكونه واجب ديني وفضيلة مجتمعية.





وقال أحمد الفرماوي، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، إنه لا يوجد مانع شرعا لتخصيص أيام معينة في العام للاحتفال بمناسبات دينية أو اجتماعية أو قومية أو وطنية.





وأكمل: لا مانع من تخصيص يوم معين للاحتفال والاهتمام باليتيم مع الاهتمام باقي الأيام، متابعا: الاحتفال بـ يوم اليتيم لا حرمة فيه، لأن الله الذي يحرم ويحلل.



وأضاف أن الاحتفال بـ يوم اليتيم جائز شرعا، كما أن الإسلام اعتنى باليتيم كتابا وسنة، موضحًا أن النبي ولد يتيما وبعث للناس يتيما.

وأكمل: النبي محمد صلى الله عليه اليتيم الذي أسعد العالم، وأخرج الناس من الظلمات إلى النور، مستشهدا بقول الله عز وجل:"فأما اليتيم فلا تقهر".



