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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان يدعو لمحاسبة إسرائيل على جرائمها

غزة
غزة

دعا مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إبراهيم خريشة، إلى ضرورة محاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وأكد خريشة في كلمته خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عرضتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ جيش الاحتلال يرتكب جريمة إبادة جماعية ممنهجة بحق سكان قطاع غزة، حيث ارتكب جريمة بشعة في مستشفى الشفاء بغزة قبل أيام.

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وقال: "لا أفهم كيف تبررون لأطفالكم ما يشاهدونه الآن من إبادة جماعية متلفزة"، لافتًا إلى استشهاد نحو 14 ألف طفل فلسطيني و9 آلاف امرأة، وأشار إلى أنّ الجريمة التي وقعت بحق مستشفى "الشفاء" قبل أيام والتي راح ضحيتها عدد من المرضى والأطباء والتنكيل بالجثث، تعد أمرًا مخزيًا ووصمة عار على جبين المجتمع الدولي، مشددًا على ضرورة إنهاء الاحتلال في فلسطين ومنح الشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره.

 

و قال خريشة: "عندما نتحدث عن الاستيطان غير القانوني عليكم أن تتخذوا خطوات عملية من أجل وقف هذا الاستيطان الذي يقتل فكرة حل الدولتين ويعد مخالفة صريحة لاتفاقية جنيف والمادة 8 من ميثاق روما وهو جريمة حرب"، وتبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا يدعو لمحاسبة إسرائيل على جرائم حرب في غزة وحظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بعد موافقة أغلبية أعضائه، حيث صوتت 28 دولة لصالح القرار وامتنعت 13 دولة عن التصويت فيما صوتت ضده 6 دول.

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