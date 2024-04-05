بانتظار قرار المرشد.. الحسد الشعبي يتوعد إسرائيل

أكد رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي بالعراق عبد العزيز المحمداوي الملقب "أبو فدك"، يوم الجمعة، بأنهم بانتظار قرار من المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي للرد على القصف الاسرائيلي الذي استهدف المكتب القنصلي لسفارة طهران في دمشق.



وذكر "أبو فدك" في تصريح له ، إن "ما يحصل الآن بين جميع محور المقاومة في اليمن والعراق ولبنان وفلسطين وأيضا في الجمهورية الاسلامية الايرانية هو إعلان زوال إسرائيل".



وختم "نحن بانتظار قرار قائد الثورة الايرانية لنرى ماذا بعد؟ وما هو الرد على اعتداء "إسرائيل" على قنصلية إيران بدمشق وقتل بعض قادة الحرس الثوري".