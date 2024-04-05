بلينكن: واشنطن ستراجع تحقيق إسرائيل في الهجوم على موظفي الإغاثة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، أن واشنطن ستراجع تحقيق إسرائيل في الغارة على موظفي الإغاثة بعناية.

وأكد بلينكن: واشنطن ستنظر بعناية فائقة إلى الخطوات التي ستتخذها إسرائيل.

وأوضح بلينكن، أن حياة المدنيين يجب أن تكون لها الأولوية على العمليات العسكرية في غزة وليس العكس.

من جانبها، طالبت منظمة "وورلد سنترال كيتشن" ، اليوم الجمعة، بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة بعد إقرار إسرائيل بأخطاء أدت إلى قتل العاملين فيها.

وقالت منظمة وورلد سنترال كيتشن في بيان، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترف بمسؤوليته وأخطائه القاتلة في الهجوم المميت على قافلتهم الإغاثية في غزة، كما أنها تتخذ إجراءات تأديبية ضد المسؤولين والملتزمين بإصلاحات أخرى.