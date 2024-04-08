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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ماذا قال المستشار القانوني لمسلسل نعمة الأفوكاتو عن فريد الديب.. فيديو

المستشار القانوني
المستشار القانوني لمسلسل نعمة الأفوكاتو

علق المستشار القانوني لمسلسل نعمة الأفوكاتو على مرافعة مي عمر في دور نعمة أبو علب باللغة العامية، حيث قال أن 99% من المرافعات تكون بالعامية.

المستشار القانوني لمسلسل نعمة الأفوكاتو

وقال المحامي شعبان سعيد المستشار القانوني لمسلسل نعمة الأفوكاتو، أن المحامي الراحل فريد الديب وكبار المحامين كانوا يتحدثون في المرافعات باللغة العامية احيانا مع استخدام اللغة العربية الفصحى.

وتابع المحامي شعبان سعيد مستشار مسلسل نعمة الأفوكاتو، أن فريد الديب على الرغم من أنه كان يمتلك زمام اللغة العربية ولديه من القانون ما يسعفه ومن اللغة ما يتوج به عباراته ولكنه كان يتحدث بالعامية ليصل إلى قلب القاضي.


واستكمل: “اتصل بي محمد سامي وطلب شرح سن الممثلة ودرجة القيد في نقابة المحامين وشكل الكارنيه وشكل اللوحة كمان، وكان عنده فريق كامل للإشراف علي الأمور، وأثناء التصوير كان هناك جروب على الواتس آب للاهتمام بالتفاصيل كاملة، مثال اللوحة التي كانت متواجدة خلفها في القهوة ومكتوب عليها نعمة أبو علب المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة وميزان العدالة وأرضية سوداء وهي اللوحة المتواجدة في جميع المناطق الشعبية لتتماشى مع الطبيعة”.

ملخص أحداث مسلسل نعمة الأفوكاتو

من قلب أحد الأحياء العتيقة بالقاهرة، تنطلق المُحامية الشابة "نعمة" لتتولى مهمة الدفاع عن الكثير من المظلومين والمقهورين والذين يبحثون عمن يمد إليهم يد المُساعدة، النجمة مي عمر تعود مُجدداً للانطلاق عبر شبكة  قنوات "MBC مصر"، بعد عدة نجاحات في مواسم سابقة لتؤدي دوراً مميزاً في مسيرتها الفنية مع المُخرج محمد سامي.

مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة مي عمر وأحمد زاهر، أروى جودة،  كمال أبو رية، عماد زيادة، ياسر على ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقى، طارق النهرى، سامى مغاورى، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر وتأليف محمد سامى ومهاب طارق وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة Forever Drama - مها سليم.

وقدمت مي عمر في شهر رمضان الماضى مسلسل "علاقة مشروعة" من 15 حلقة، بمشاركة ياسر جلال، داليا مصطفى، مراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، عمر رزيق، محمود فاروس، جودى مسعودى، كريم محجوب، نهال نور، وردشان  مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى.

نعمة الأفوكاتو MBC العربية الفصحى المحامي شعبان سعيد المحامي المستشار القانوني رمضان مي عمر

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