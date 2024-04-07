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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

الأكل بصوت هادئ.. قواعد إتيكيت يجب اتباعها عند تناول الطعام

قواعد إتيكيت يجب
قواعد إتيكيت يجب اتباعها عند تناول الطعام

عند تناول الطعام، هناك بعض القواعد الأساسية للإتيكيت التي يمكن إتباعها، إليك بعض النصائح للمساعدة في الحفاظ على أدب الطعام، بحسب ما نشره موقع إكسبريس:

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قواعد إتيكيت يجب اتباعها عند تناول الطعام

الجلوس بشكل صحيح: قبل أن تبدأ في تناول الطعام، تأكد من أنك تجلس بشكل مريح على كرسي الطعام. ضع يديك على الطاولة ولا تضعها على الركبتين.

استخدام الأدوات الصحيحة: استخدم الأدوات المناسبة لكل نوع من الطعام. على سبيل المثال، استخدم الشوكة للأطعمة الصلبة والملعقة للسوائل. احرص على عدم استخدام يديك مباشرة ما لم يكن الطعام يستدعي ذلك.

استخدام النابكن: في حالة تناول الطعام الصعب القطع أو اللحم، يمكن استخدام النابكن (سكين اللحم) لتقطيعه بدلاً من استخدام الشوكة والملعقة.

العناية بالمائدة: تأكد من أنك تعامل المائدة بلطف وأدب، لا تقم بوضع الملعقة أو الشوكة المستخدمة على الطاولة، بل وضعها على طبق الطعام الفارغ.

الأكل بصوت هادئ: حاول أن تأكل بصوت هادئ ومهذب. تجنب إصدار أصوات مزعجة أو مضايقة أثناء تناول الطعام.

عدم التحدث بفم مليء: تجنب الحديث أثناء تناول الطعام، إذا كان عليك الإجابة على سؤال أو المشاركة في محادثة، ابتلع الطعام أولاً وثم ارد على السؤال بأدب.

استخدام المنديل: استخدم المنديل لمسح فمك عند الحاجة، وليس قماش الطاولة أو أكمامك.

الانتظار للأكل: انتظر حتى يتم وضع الطعام في جميع الأطباق قبل أن تبدأ في الأكل. لا تبدأ أكلك قبل أن يبدأ الآخرون في الجلوس وتناول الطعام.

تجنب الطعام الصعب التناول: حاول تجنب تناول الطعام الصعب التناول بشكل محرج أو المأكولات التي تستدعي استخدام اليدين بشكل كبير. اختر الأطباق التي يمكن تناولها بسهولة باستخدام الأدوات.

تقدير الطعام: عبر عن امتنانك وتقديرك للطعام المقدم. قد يكون مناسبًا أن تشكر المضيف على وجبالطعام وتعبير عن إعجابك به.

هذه بعض القواعد الأساسية للإتيكيت عند تناول الطعام، يجب أن تتذكر أن الإتيكيت يختلف قليلاً من ثقافة إلى أخرى، لذا قد تكون هناك بعض الاختلافات الطفيفة، قبل حضور مناسبة طعام رسمية، قد تكون من الجيد الاطلاع على القواعد الخاصة بالثقافة المحلية أو أن تسأل عن العادات المحلية لدى المضيف.

القواعد الأساسية للإتيكيت القواعد قواعد إتيكيت تناول الطعام الطعام استخدام النابكن

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