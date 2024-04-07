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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نجاة سفينة من هجوم صاروخي قبالة سواحل اليمن.. تفاصيل

صدى البلد

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو)، يوم السبت، إن صاروخا سقط غير بعيد عن سفينة جنوب غرب مدينة الحديدة الساحلية اليمنية، مشيرة إلى أن السفينة وطاقمها بخير، كما أبلغت الهيئة عن اقتراب صاروخين من السفينة.

وأوضحت أن قوات التحالف، الذي تقوده الولايات المتحدة اعترضت الصاروخ الأول، مضيفة أن "الثاني ارتطم بالمياه على مسافة من السفينة" التي "لم تبلغ عن أي أضرار وتم الإبلاغ عن سلامة الطاقم"، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

بدورها، قالت شركة الأمن البحري "أمبري" إن "سفينة استُهدفت، جنوب غرب الحديدة"، لكنها لم تقدم تفاصيل إضافية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الهجوم الذي يتزامن مع حملة يشنها الحوثيون اليمنيون المدعومون من إيران ضد السفن المرتبطة بإسرائيل وبريطانيا والولايات المتحدة.

ومنذُ شهر نوفمبر الماضي، شنّت المليشيات عشرات الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على سفن في البحر الأحمر وخليج عدن، ويقول الحوثيون إنّ هذه الهجمات تأتي تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.

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