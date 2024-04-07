بريطانيا ترسل سفينة لتعزيز جهود إقامة ممر بحري مؤقت لمساعدات غزة

قالت وزارتا الخارجية والدفاع في بريطانيا، السبت، إن سفينة تابعة للبحرية الملكية ستقدم مساعدات إلى قطاع غزة في إطار جهد دولي يهدف إلى إقامة ممر بحري إنساني جديد في مايو المقبل.

وأوضح وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، أن الجهود متعددة الجنسيات، التي تضم الولايات المتحدة وقبرص وشركاء آخرين، ستعمل على تطوير رصيف مؤقت جديد قبالة ساحل غزة.

وأضاف كاميرون، في بيان: "الوضع في غزة مأساوي واحتمال المجاعة حقيقي.. سنظل ملتزمين بتوصيل المساعدات لمن هم في أمس الحاجة إليها".

وقال مكتب كاميرون إن وزير الخارجية تعهد أيضاً بتقديم 9.7 مليون جنيه إسترليني (12.26 مليون دولار) للمساعدة في إقامة الممر البحري من قبرص إلى غزة.

من ناحيتها، أشارت وزارة الخارجية إلى أن المبادرة ستشهد فحص المساعدات مسبقاً في قبرص وإرسالها مباشرة إلى غزة، من خلال الرصيف المؤقت الجديد الذي يتم إقامته قبالة الساحل أو عبر ميناء أسدود بعد موافقة إسرائيل على فتحه.

وقالت الحكومة إن فرقاً عسكرية بريطانية تم دمجها مع فرق التخطيط في مقر العمليات الأميركي في تامبا بولاية فلوريدا، وكذلك في قبرص منذ أسابيع لتطوير الطريق البحري الأكثر أماناً وفعالية.