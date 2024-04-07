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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انسحاب لواء 98 الصهيوني من غزة وبدء اجتماع مجلس حرب نتنياهو

جنود الاحتلال
جنود الاحتلال

كشفت صحف عبرية أنه صدر قرار بسحب الفرقة القتالية 98 بالجيش الإسرائيلي من منطقة خان يونس  في غزة بعد 6 أشهر من الحرب  والإبادة التي راح ضحيتها أكثر من 33 ألف شهيد.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بانتهاء المناورات البرية في قطاع غزة ولهذ فقد تقرر خروج لواء 98 من منطقة خان يونس.
 

من جانبها ذكر ت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه لم يتبق في غزة سوى لواء ناحال العامل في ممر نتساريم الفاصل بين شمال القطاع وجنوبه.

يأتي ذلك فيما أفادت الأنباء ببدء اجتماع لمجلس الحرب الإسرائيلي لاتخاذ قرار بشأن إرسال الوفد المفاوض الإسرائيلي إلى القاهرة والاتفاق حول صلاحياته.


ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة شهرها السابع اليوم الأحد حيث من المتوقع أن ينضم مفاوضون أمريكيون ومفاوضون آخرون إلى أطراف النزاع في القاهرة في مسعى متجدد لوقف إطلاق النار واتفاق إطلاق سراح الرهائن.

وذكرت قناة القاهرة الإخبارية المصرية أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بيل بيرنز ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني سينضمان إلى الوسطاء المصريين في المحادثات غير المباشرة التي ستجرى يوم الأحد بين وفدي إسرائيل وحماس.

وأكدت حماس قبل المحادثات أن مطالبها الأساسية هي وقف كامل لإطلاق النار في غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية.

وقالت إسرائيل أيضا يوم الأحد إن أربعة من أفراد قواتها الخاصة قتلوا بعد أن نصب لهم مقاتلون فلسطينيون كمينا في خان يونس، في حين قالت اليونيسف إن 600 ألف طفل في رفح، حيث فر معظم سكان غزة، يعيشون في جوع وخوف وسط حملة إسرائيلية مخططة. الهجوم البري على المدينة.
 

سحب الفرقة القتالية 98 غزة اهم الاخبار

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