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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كيف تتعامل التعليم مع الطلاب المتغيبين عن تقييمات الدبلومات الفنية؟.. اعرف الإجابة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط غياب الطلاب عن أداء تقييمات الدبلومات الفنية المطبق عليهم منهجية الجدارات، للعام الدراسي الحالي 2023/2024. 

الغياب كليا في وحدتين 

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه في هذه الحالة، تتم في الدور الثاني عملية إعادة تقييم الطالب (غير الجدير) الذي لم يجتز وحدة أو وحدتين في الدور الأول أو كان متغيبا فيهما علي ان يكون التقييم شاملا لجميع مخرجات التعلم لكل وحدة ويحق للطالب التقدم للبرنامج العلاجي اختيارياً بعد سداد الرسوم المقررة لها.

 

الغياب كليا في أكثر من وحدتين

أكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب المتغيب عن التقييم أو الذي لم يجتز أكثر من وحدتين لا يحق له دخول الدور الثاني، ويعتبر راسبا ويتم إعادة الوحدات التي تغيب عنها أو لم يجتزها في العام الدراسي التالي.

 

الغياب كليا / عدم اجتياز وحدة في الدور الثاني

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الطالب الذي لم يجتاز وحدة في الدور الثاني يعتبر راسبا ويحق له إعادة العام الدراسي في الوحدات التي رسب فيها فقط ، ويتم احتساب نسب الحضور المقررة علي هذه التقدم للتقييم النهائي الرسوب في عامين متتاليين.

وقالت الوزارة : أما الطالب الراسب لعامين متتاليين في ذات الصف في المدارس المطبق بها منهجية الجدارات المهنية ، فيحق له التقدم للإمتحان من الخارج علي نظام العمال طبقاً للقرارات الوزارية المنظمة.

نسبة الحضور 75% في الجدارات

وأكدت الوزارة، أنه يشترط لدخول امتحانات النقل والإمتحانات العامة ألا تقل نسبة الحضور الطالب عن 75% من مجموع الدروس المقررة للتدريبات المهنية يصرف النظر عن سبب الغياب.

وأشارت، إلى أنه يحق للطلاب الذين اجتازوا جميع وحدات البرنامج التقدم للتقييم النهائي أمام اللجنة وتنفيذ التقييم النهائي للبرنامج ، اما الطلاب الذي لم تجتاز وحدتين بالدور الأول يحق لها دخول الانعقاد الثاني للتقييم النهائي بعد اجتياز تقييم الوحدتين.

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