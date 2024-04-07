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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشيف الشهير خوسيه أندريس يدين الغارة الجوية الإسرائيلية ووصفها بأنها "لا تغتفر"

صدى البلد

انتقد الطاهي الشهير والناشط الإنساني، خوسيه أندريس، بشدة الغارة الجوية الإسرائيلية التي أودت بحياة سبعة من عمال الإغاثة من المطبح المركزي العالمي، ووصفها بأنها "لا تغتفر" خلال مقابلة مع شبكة ABC بثت يوم الأحد.

 

وقد أثارت الغارة الجوية الإسرائيلية، التي أسفرت عن مقتل عمال الإغاثة بشكل مأساوي، غضبًا محليًا ودوليًا، مما أدى إلى زيادة الضغط على إسرائيل من قبل الولايات المتحدة. 

وحث الرئيس بايدن، الذي أعرب عن استيائه إزاء الحادث، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على السعي الفوري لوقف إطلاق النار.

 

وعلى الرغم من الدعوات المتزايدة لخفض التصعيد، كرر نتنياهو موقفه، وأصر على تحقيق أهداف إسرائيل قبل الموافقة على وقف إطلاق النار، الناجم عن هجوم حماس يوم 7 أكتوبر.

 

وردا على الغارة الجوية، أقرت قوات الدفاع الإسرائيلية بارتكاب "خطأ فادح"، وعزت ذلك إلى أخطاء في اتخاذ القرار وانتهاك إجراءات التشغيل القياسية. 

ومع ذلك، أعرب أندريس عن شكوكه بشأن مدى كفاية التحقيق الذي أجراه جيش الدفاع الإسرائيلي، ودعا إلى إجراء تحقيق أعمق وأكثر استقلالية.

 

وأكد أندريس اعتقاده بأن عمال الإغاثة تم استهدافهم عمدا، مشيرا إلى دقة الهجوم واستمراريته. ودعا إلى المساءلة والشفافية، ليس فقط للمطبخ المركزي العالمي ولكن لجميع المنظمات غير الحكومية المتضررة من حوادث مماثلة، مشددًا على حاجة الجيش الإسرائيلي إلى التعلم من مثل هذه المآسي.

وتمتد إدانة الغارة الجوية إلى ما هو أبعد من أندريس، حيث أكد مستشار اتصالات الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، على ضرورة إجراء تغييرات في عمليات الجيش الإسرائيلي لمنع حدوث ذلك في المستقبل. وبينما أكد كيربي مجددًا دعم القدرات الدفاعية الإسرائيلية، شدد على أهمية محاسبة إسرائيل على سلوكها في غزة.

ومع استمرار المناقشات بشأن الغارة الجوية، يعد هذا الحادث بمثابة تذكير مؤثر بالخسائر البشرية الناجمة عن الصراع وضرورة التمسك بالمبادئ الإنسانية في أوقات الأزمات.

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