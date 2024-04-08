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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عيد الفطر.. تعرف على آخر استعدادات مديرية الصحة بالإسكندرية

اجتماع موسع بصحة
اجتماع موسع بصحة الإسكندرية

عقدت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اجتماعاً موسعاً مع مدير عام الطب الوقائي و مديري عموم المناطق والإدارة الطبية و مدير الرعاية الأساسية ومديري الإدارات الفنية لمناقشة استعدادات المناطق الطبية للتأمين الطبي خلال فترة احتفالات عيد الفطر. 


وقالت الدكتورة غادة ندا عقب الاجتماع أنه تقرر رفع درجة الاستعداد لمواجهة الحالات الطارئة تزامنا مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك ، وتكليف مديري المناطق والإدارات الطبية بالتواجد والمرور على المستشفيات والوحدات التابعة والتأكد من تواجد أطقم الأطباء والتمريض النوباتجيين مع التأكيد على توافر أدوية الطوارئ والمستلزمات بالمستشفيات و الوحدات الصحية كما أكدت على جاهزية فرق الانتشار السريع و توافر فصائل الدم المختلفة ببنوك الدم بالمستشفيات وتفعيل المبادرات الرئاسية للصحة العامة في الأماكن العامة .


كما أكدت على تفعيل غرفة الطوارئ بالمديرية على مدار 24 ساعة لتلقى البلاغات ورصد أي حالات أو حوادث طارئة والتعامل معها على وجه السرعة ، كما تقوم إدارة الأمراض المتوطنة وصحة البيئة برش محيط الميادين و المتنزهات والحدائق ضد البعوض والذباب والتأكد من نظافتها  للحفاظ على صحة المواطنين.

الاسكندرية صحة الاسكندرية مديرية الصحة عيد الفطر الطب الوقائي

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