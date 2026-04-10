التضامن تختتم البرنامج التدريبي للرائدات الاجتماعيات

اختتمت وزارة التضامن الاجتماعي، فعاليات أولى نسخ البرنامج التدريبي المتخصص لإعداد المدربين للرائدات الاجتماعيات، والذي نظم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبدعم من الاتحاد الأوروبي.

واستهدف البرنامج، تدريب عدد من الرائدات الاجتماعيات من مختلف محافظات الجمهورية البالغ عددها 27 محافظة، وذلك لإعدادهن كمدربات قادرات على نقل الخبرات والمعارف إلى الرائدات الاجتماعيات في محافظاتهن، بما يسهم في ضمان استدامة أثر التدريب وتوسيع نطاق الاستفادة منه على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لانطلاق المرحلة الثانية من البرنامج، والتي تستهدف عدد أكبر من الرائدات على مستوى محافظات الجمهورية.

وتضمن البرنامج التدريبي، عددًا من الجلسات المحورية التي تتناول آليات وأساسيات المتابعة والتقييم وأدوات قياس الأداء، ودور بنك ناصر الاجتماعي في دعم الحماية الاجتماعية، إلى جانب المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، والتأمينات الاجتماعية، ورسائل مبادرة «مودة – تربية مشاركة»، وقانون الضمان الاجتماعي، ومحاضرة عن إجراءات الوقاية - جهود المواجهة" حول قضايا العنف ضد المرأة والفتاة " التي تم تقديمها بمشاركة المجلس القومي للمرأة،وغيرها من الموضوعات ذات الصلة، فضلا عن جلسة لآليات الحماية والوقاية في سياق مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.