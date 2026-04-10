من بينها ترشيد الاستهلاك.. أبرز قرارات المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب باجتماعه الدوري

عقد المجلس الأعلى لشؤون التعليم والطلاب اجتماعه الدوري برئاسة د.مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وبحضور عدد من السادة رؤساء الجامعات، والسادة نواب رؤساء الجامعات لشؤون التعليم والطلاب، وذلك بمقر المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة.

ناقش المجلس عددًا من الموضوعات، من أبرزها التأكيد على الالتزام بقرار مجلس الوزراء الخاص بترشيد الإنفاق، من خلال إقامة الفعاليات في الأوقات المسموح بها، وترشيد استهلاك الطاقة.

واستمع المجلس إلى العرض الذي قدمته د.علا عادل رئيسة اللجنة التنفيذية لمبادرة تعميم اللغة الألمانية، حول ما تم تنفيذه في إطار المبادرة، وتناول العرض أبرز الإنجازات منذ إطلاق المبادرة، والخطوات التنفيذية المتخذة منذ تدشينها، ومستجدات العام الحالي، بما في ذلك تدريب 108 من أعضاء هيئة التدريس، وتوفير فرص تدريب ومنح داخل مصر وخارجها للطلاب المتفوقين وأعضاء هيئة التدريس.

وأهاب المجلس بنواب رؤساء الجامعات لشؤون التعليم والطلاب تكثيف الاهتمام بإدراج جميع الأنشطة الطلابية التي تعقد بالجامعات المصرية، سواء الأنشطة القمية بمشاركة الجامعات أو الأنشطة الداخلية على مستوى الجامعة، على منصة تسجيل الأنشطة بموقع المجلس الأعلى للجامعات، وتعد هذه المنصة الصورة المؤسسية للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي، حيث تظهر مساهمات الجامعات في خدمة المجتمع، والتوعية بالقضايا القومية والمشكلات المجتمعية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما توثق الأنشطة كمرجع رسمي معتمد، وتعد مرجعًا لتقييم الأثر المجتمعي والتعليمي للأنشطة، مع مراعاة الدقة وانتقاء البيانات المدرجة.

كما استعرض المجلس التقرير المقدم من د.كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، ود.عمر سالم مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية، بشأن التكليف الصادر في الجلسة السابقة بتحديد المراكز الثلاثة الأولى للفيديوهات، والتي تم تجميعها من الجامعات لمواجهة ظاهرة التنمر، وجاءت النتائج كالتالي: حيث فاز بالمركز الأول جامعة القاهرة عن فيلم (الكرامة والإنسانية – خط أحمر ) والمركز الثاني جامعة كفر الشيخ عن فيلم (كن سويا – وجه القمر ) وبالمركز الثالث جامعة الفيوم عن فيلم (I feel Aloon) وسيتم تكريمهم بالجلسة القادمة .

كما اعتمد المجلس توصيات اجتماع اللجنة التنفيذية العليا للإشراف على آليات تنفيذ مشروع (مودة) لتأهيل المقبلين على الزواج، المنعقد بتاريخ 26/3/2026، واستعرض ما تم تنفيذه خلال الفترة السابقة، حيث تم تنفيذ (925) تدريبًا في (245) كلية على مستوى 27 جامعة حكومية، استفاد منها إجمالي 77,563 طالبًا وطالبةً.

وفيما يخص الطلاب ذوي الإعاقة، تم تنفيذ (49) تدريبًا في (7) جامعات، استفاد منها (1247) طالبًا وطالبةً، منهم (69.5%) من الإناث و(30.5%) من الذكور، وقد بلغت نسبة الطلاب ذوي الإعاقة المشاركين في التدريبات حوالي (33.1%) من إجمالي الطلاب المشاركين، وقامت بعض الجامعات بتنفيذ التدريبات داخل مراكز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة، مثل: (أسيوط – الإسكندرية – قنا)، وهو ما كان له أثر إيجابي كبير على مستوى الإتاحة.

واستعرض المجلس مقترح تنفيذ تدريبات الفترة القادمة، بالإضافة إلى تنفيذ 10 عروض مسرحية بالتعاون مع مشروع (مودة) والجامعات المصرية، وتهدف هذه العروض إلى تسليط الضوء على قضايا الأسرة المصرية، بدءًا من مفهوم الزواج، ومعايير اختيار شريك الحياة، وأهداف الزواج، والمشكلات الأسرية وسبل التعامل معها، وأهمية الفحوصات الطبية قبل الزواج، وذلك بأسلوب مشوق وجاذب للطلاب.

وأكد المجلس ضرورة توعية طلاب كليات الجامعات المصرية بالاستبيان المصري للمشاركات الطلابية (ESSE)، والذي يستهدف طلاب الفرق النهائية للعام الأكاديمي 2025/2026 بالجامعات؛ وذلك لتحقيق هدف قياس جودة الخدمات التعليمية في الجامعات، وتعزيز قنوات التواصل بين الطلاب ومؤسساتهم التعليمية، ونشر ثقافة المشاركة والتفاعل البناء داخل الحرم الجامعي، وإصدار مؤشرات دقيقة حول جودة التعليم والدعم الأكاديمي والمهني لدعم تطوير التعليم الجامعي وفقًا للمعايير العالمية في الجودة والاعتماد .