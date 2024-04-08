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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزراء البيئة والتنمية المحلية والسياحة يناقشون آليات تطبيق منظومة التخلص الآمن من المخلفات

اجتماع منظومة المخلفات
اجتماع منظومة المخلفات

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد ، وزيرة البيئة، اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، و أحمد عيسى وزير السياحة والآثار وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث تم عقد إجتماع موسع لمناقشة آليات تطبيق منظومة التخلص الآمن من المخلفات بالمنشآت السياحية على مستوى الجمهورية.

وفى بداية اللقاء تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد، بالشكر للسادة الوزراء مثمنة التنسيق المستمر والتعاون بين  كافة الجهات المعنية للنهوض بمنظومة المخلفات ،والمتابعة والتقييم المستمر لهذه المنظومة من حيث التخطيط والتنفيذ على أرض الواقع وذلك لتحقيق نتائج ملموسة.

ومن جانبه أشار اللواء هشام آمنة إلى مستوى التعاون الجيد مع وزارة البيئة والوزارات المعنية بمنظومة المخلفات البلدية الصلبة على أرض جميع المحافظات ، لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء في تحسين مستوى الخدمة وتحقيق رضا المواطنين خاصة في ظل الاستثمارات الكبيرة التي ضختها الدولة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية للمنظومة.

ويأتى هذا الاجتماع بناءً على تكليفات مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار حول آليات تفعيل بعض المواد الواردة بقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، والخاصة بتطبيق منظومة التخلص الآمن من المخلفات بالمنشآت السياحية على مستوى الجمهورية، حيث تتضمن تلك الإجراءات الجمع والنقل والتدوير والدفن الصحي  الآمن للمخلفات. وخلال الاجتماع تم استعراض السياسات التى تم على أساسها تحديد تلك الإجراءات، والتى لا تخل بالتعاقدات الخاصة بتلك المنشآت السياحية.

كما استعرض السادة الوزراء خلال الاجتماع كيفية تطبيق الإدارة المتكاملة للمخلفات بالمنشآت السياحية بجنوب سيناء، نظرا للأهمية السياحية للمدينة، وكذلك آلية التعامل مع المواد القابلة للتدوير  وضرورة أن يتم ذلك من خلال الشركات المرخص لها، طبقا لنوع المخلف، حيث يتم عمل إحصائية بنسب المخلفات التى يتم إعادة تدويرها.
  
وقد اتفق الوزراء على ضرورة عقد اجتماع تنسيقي خلال الفترة القادمة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الخاصة بمنظومة المخلفات بجنوب سيناء بحضور السيد  محافظ جنوب سيناء وبالتوازي تم الموافقة على بدء تنفيذ تلك الإجراءات بالمنشآت السياحية على مستوى الجمهورية.

حضر اللقاء الأستاذ أحمد الوصيف رئيس لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعدد من قيادات وزارة البيئة وهم الدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والأستاذ ياسر عبدالله مساعد الوزيرة لشئون المخلفات، ومن وزارة التنمية المحلية الدكتور خالد قاسم مساعد الوزير للتطوير المؤسسي ، المهندس أحمد عاطف مدير وحدة المخلفات والدكتورة مني شهاب منسق مشروع البنك الدولي بوحدة المخلفات ومن وزارة السياحة والآثار الأستاذة يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير ، والسيد محمد عامر رئيس الادارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية.

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البيئة التنمية المحلية السياحة

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