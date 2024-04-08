حزب الاتحاد ينظم حفل الإفطار السنوي بمشاركة قيادات حزبية وسياسية وشخصيات عامة

نظم حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، حفل إفطار، أمس الأحد، بمشاركة أعضاء وقيادات حزب الاتحاد وقيادات سياسية وشخصيات عامة أخرى.

وكان من بين المشاركين، النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، والدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، والدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، والدكتور محمد أبو العلا، رئيس حزب العربي الناصري، وخالد فؤاد رئيس حزب الشعب الشعب الديمقراطي، كمال حسانين رئيس حزب الريادة، النائب محمد إسماعيل، النائبة فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، الصحفية سوزان حرفي.

كما شارك في حفل إفطار حزب الاتحاد، الدكتور عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وثروت الخرباوي، الخبير في شئون حركات الإسلام السياسي.

بدوره، رحب المستشار رضا صقر، رئيس الحزب، بجميع القيادات الحزبية والسياسية المشاركة، مؤكدا أهمية تلك اللقاءات في تجمع الأحزاب وتبادل رؤاها بما يخدم مصلحة الوطن.

وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أن الحزب يحرص على تلك التجمعات لتعزيز التواصل مع الأحزاب بمختلف توجهاتها، منوها بأن ذلك يثري الحياة الحزبية.