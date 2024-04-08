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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه البحيرة ترفع درجة الاستعداد للتعامل مع الأمطار

صدى البلد

وجه  المهندس محمد سعيد نشأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، جميع فروع الشركة في نطاق المحافظة باستمرار رفع حالة الطوارئ والاستعداد لأي أمطار من خلال عمل الصيانات اللازمة بالمحطات والروافع و تنظيف للشنايش والبالوعات والصفايات  والشبكات  والأبيار وتطهير مخرات السيول بالشوارع والميادين.

وأكد على ضرورة تمركز سيارات شفط المياه خاصة في الأنفاق وأسفل الكبارى والطرق الرئيسية بشكل دائم وتكون على أتم استعداد لأي أمطار، ومتابعة أعمال الصيانة مع التنسيق مع الوحدات المحليه   بالمحافظة والتأكد علي تطهير شبكات الصرف الصحي حيث من المتوقع ان تشهد محافظة البحيرة مساء اليوم وعلي مدار 5 ايام امطار خفيفه الي متوسطة الشدة احيانا على مناطق متفرقة وفترات متقطعه .

وأكد على تشكيل لجنة أزمات  لمتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125 على مدار 24 ساعة؛ وذلك للعمل علي حلها فورًا و ضرورة التواصل مع المواطنين والتعرف على مشاكلهم والانتقال السريع إلى أماكن الأزمات في حالة وجودها.

وتقرر إلغاء الأجازات لأصحاب الأعمال المرتبطة بالتشغيل والمتابعة، كما تم العمل بنظام الورديات المستمرة على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع الجهات المسئولة.

 

 

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