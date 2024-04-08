عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خبير لوائح يوضح الموقف القانوني لاعتداء لاعبي أبو سليم على محمد معروف

صدى البلد

علق عامر العمايرة خبير اللوائح علي  واقعة اعتداء لاعبي أبو سليم الليبي على الحكم محمد معروف.

وكتب عبر حسابه بموقع أكس : الحكم محمد معروف لو ذكر فى تقريره ‏أن لاعب فريق أبو سليم الليبى الذى قام بضربه و تم طرده سيتم إيقاف اللاعب 6 أشهر و غرامة لا تقل عن 10 آلاف دولار أما إذا ذكر أنه فعل سلوك غير رياضى سيتم إيقافه 4 مباريات على الأقل.

واتخذ الاتحاد المصري لكرة القدم، أول إجراء رسمي بعد واقعة اعتداء لاعبي أبو سليم الليبي على الحكم محمد معروف.

وجاء في بيان الاتحاد المصري: “أرسل اتحاد الكرة برئاسة جمال علام خطاباً إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم،  يدين ويشجب الاعتداءات التي تعرض لها الحكم الدولي محمد معروف من قبل فريق أبو سليم الليبي خلال مباراتهم أمام نهضة بركان المغربي في دور ربع النهائي للبطولة الكونفدرالية”.

وطالب اتحاد الكرة المصري في خطابه بالتحقيق في واقعة اعتداء فريق أبو سليم على الحكم معروف.

وأكد اتحاد الكرة، على ثقته في حماية حكامه والحفاظ على حقوقهم داخل وخارج الملعب، خاصةً أن هذا الأمر لا يصح أن يظهر في الملاعب وفي البطولة الكونفدرالية التي تعد أحد أقوى البطولات التي ينظمها الاتحاد الإفريقي.

لاعبي ابو سليم الحكم محمد معروف ‭ ‬اتحاد‭ ‬الكرة بيان اتحاد الكرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الثلاثاء أول أيام عيد الفطر في هذه الحالة.. دار الإفتاء تحدد موعد العيد

ضبطوه مع أختهم في نهار رمضان.. رموا عشيق شقيقتهم من الدور الثامن ببشتيل

غدا أول أيام عيد الفطر في هذه الحالة.. تعرف عليها

موعد عيد الفطر 2024 فلكيا وشرعيا.. دار الإفتاء تحدد أول أيام العيد

العيد بكرة ؟| ميلاد هلال شوال اليوم.. مفاجأة بالسعودية ومصر تحسمها فلكيًا

في بيان رسمي.. اتحاد الكرة يدين الاعتداء على الحكم محمد معروف

الكهرباء تحذر: هنرفع العداد ونركب أبو كارت في هذه الحالة

فرض مظلة أمنية محكمة.. تعليمات وزير الداخلية لتأمين احتفالات العيد| فيديو

ترشيحاتنا

مشاهد لأول مرة من كواليس تصوير رامز جاب من الآخر

رئيس الوزراء الفلسطيني لـ مدبولي : نتطلع لإدخال المزيد من المساعدات لغزة

هل رمضان 30 يوما أم 29؟.. البحوث الفلكية يجيب

النيابة العامة تكشف كواليس وتحقيقات حادثة دهس طلاب كلية العلوم

10 تعليمات لتأمين احتفالات العيد.. ماذا حدث فى اجتماع وزير الداخلية بمساعديه؟

مندوب روسيا في الأمم المتحدة: إسرائيل تقوم عمدا بتطهير غزة من الفلسطينيين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف مخاطر الحزن على الصحة

رد حاسم من الحكومة بشأن أسعار السلع التموينية الجديدة| الحقيقة والشائعات

طريقة عمل بيتى فور العشر دقائق

3 طرق مختلفة لتعطير المنزل قبل العيد

فيديو

حالة واحدة نحتفل فيها بـ عيد الفطر 2024 غدا | فيديو

اقتراب الساعة .. دلالات كسوف الشمس اليوم | فيديو

أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من طقس اليوم على القاهرة والمحافظات

640 جنيها.. تحرك في أسعار الذهب الآن في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ