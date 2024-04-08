خبير لوائح يوضح الموقف القانوني لاعتداء لاعبي أبو سليم على محمد معروف

علق عامر العمايرة خبير اللوائح علي واقعة اعتداء لاعبي أبو سليم الليبي على الحكم محمد معروف.

وكتب عبر حسابه بموقع أكس : الحكم محمد معروف لو ذكر فى تقريره ‏أن لاعب فريق أبو سليم الليبى الذى قام بضربه و تم طرده سيتم إيقاف اللاعب 6 أشهر و غرامة لا تقل عن 10 آلاف دولار أما إذا ذكر أنه فعل سلوك غير رياضى سيتم إيقافه 4 مباريات على الأقل.

واتخذ الاتحاد المصري لكرة القدم، أول إجراء رسمي بعد واقعة اعتداء لاعبي أبو سليم الليبي على الحكم محمد معروف.

وجاء في بيان الاتحاد المصري: “أرسل اتحاد الكرة برئاسة جمال علام خطاباً إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يدين ويشجب الاعتداءات التي تعرض لها الحكم الدولي محمد معروف من قبل فريق أبو سليم الليبي خلال مباراتهم أمام نهضة بركان المغربي في دور ربع النهائي للبطولة الكونفدرالية”.

وطالب اتحاد الكرة المصري في خطابه بالتحقيق في واقعة اعتداء فريق أبو سليم على الحكم معروف.

وأكد اتحاد الكرة، على ثقته في حماية حكامه والحفاظ على حقوقهم داخل وخارج الملعب، خاصةً أن هذا الأمر لا يصح أن يظهر في الملاعب وفي البطولة الكونفدرالية التي تعد أحد أقوى البطولات التي ينظمها الاتحاد الإفريقي.