مندوب مصر بالأمم المتحدة يطالب بإجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات وقف إطلاق النار

أكد السفير أسامة عبدالخالق، مندوب مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلزامية القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية، وقال: "عار على الجميع إن استمر الفشل في وقف إطلاق النار".

وأضاف "عبدالخالق"، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية": "نحتاج إلى إنفاذ قرار من مجلس الأمن بفرض وقف إطلاق النار"، مشيرًا إلى أن مصر تشدد على ضرورة إجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية بهدف وقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم.

وتابع: "يجب منع إسرائيل من شن أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية وفتح جميع المعابر لإنفاذ المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط والتصدي لأي مساعٍ رامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني أو منع عودته إلى أراضيه ومنازله".