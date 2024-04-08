عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مندوب مصر بالأمم المتحدة يطالب بإجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات وقف إطلاق النار

مندوب مصر
مندوب مصر

أكد السفير أسامة عبدالخالق، مندوب مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلزامية القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية، وقال: "عار على الجميع إن استمر الفشل في وقف إطلاق النار".

txt

الخارجية الأمريكية: يمكن إعادة فتح معبر إيرز لإدخال المساعدات إلى غزة

txt

مندوب مصر بالأمم المتحدة يكشف سببين وراء عدم التزام إسرائيل بالقانون الدولي..فيديو

وأضاف "عبدالخالق"، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية": "نحتاج إلى إنفاذ قرار من مجلس الأمن بفرض وقف إطلاق النار"، مشيرًا إلى أن مصر تشدد على ضرورة إجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية بهدف وقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم.

وتابع: "يجب منع إسرائيل من شن أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية وفتح جميع المعابر لإنفاذ المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط والتصدي لأي مساعٍ رامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني أو منع عودته إلى أراضيه ومنازله".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر 2024

بث مباشر الآن.. رؤية هلال عيد الفطر 2024

العيد بكرة ؟| ميلاد هلال شوال اليوم.. مفاجأة بالسعودية ومصر تحسمها فلكيًا

الثلاثاء أول أيام عيد الفطر في هذه الحالة.. دار الإفتاء تحدد موعد العيد

ضبطوه مع أختهم في نهار رمضان.. رموا عشيق شقيقتهم من الدور الثامن ببشتيل

موعد عيد الفطر 2024 فلكيا وشرعيا.. دار الإفتاء تحدد أول أيام العيد

نتنياهو يعلن تحديد موعد اجتياح رفح.. وشرط واحد لإيقاف العملية

بعد السعودية .. الأربعاء أول أيام العيد في اليمن ولبنان وتركيا وأستراليا

ترشيحاتنا

اليونان: 70 حريقا في غابات إيلافوس خلال 24 ساعات

إيلون ماسك يتحدى قرار المحكمة العليا في البرازيل بسبب X.. ما القصة؟

أحكام صلاة العيد.. اعرف وقتها وصيغة التكبيرات لها

«الإجازة بكرا والعيد بعده»| فرحة بين المصريين عقب استطلاع هلال شوال.. وهذه مواعيد الصلاة

مفاجآت في تشكيل الأهلي ضد إنبي بالدوري

بعد ارتفاع أسعاره بنسبة 80%.. كعك العيد بالتقسيط وبدون فوائد| اعرف ازاي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسل صدفة الحلقة 29 .. خالد الصاوي يضع مخططا جديدا

هيحصل بعد دقائق.. لن تتوقع تأثير الكسوف الكلي على البكتيريا والميكروبات

إمبراطورية ميم الحلقة 29.. عائلة مختار أبو المجد تتراجع عن بيع المنزل

كتف واحد .. سلمى أبو ضيف تتألق بإطلالة جريئة

فيديو

"أنا أقل خلق الله".. كزبرة يرد على منتقدي تكريمه بالجامعة البريطانية بمصر

8 آلاف وجبة.. تامر حسني يشارك في حملة "بنفسك وبإيدك"

تعليق قوي من هنا الزاهد عن قضائها أول رمضان بعد طلاقها

مشاهد لأول مرة من كواليس تصوير رامز جاب من الآخر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ