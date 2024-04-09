عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

العيد فرحة.. مي سليم تطل بالأحمر في أحدث ظهور لها

صدى البلد

شاركت الفنانة مي سليم متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والأناقة في آن واحد، ما جعلها محط اهتمام متابعيها.

ونشرت الفنانة مي سليم صورا جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، في أحدث ظهور لها.

وظهرت مي سليم  بإطلالة أنيقة ومميزة وجريئة، حيث تألقت مرتدية فستانا أحمر بكم واحد وحزام أسود في الخصر ومجسم، وهو ما كشف عن جسدها الممشوق.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على وضع المكياج بلمسات بسيطة وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

وعلقت مي على الصورة قائلة: "العيد فرحة.. كل سنة وانتم طيبين".

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مسلسل صادم وضد القيم.. إحالة ماجد المصري وأيتن عامر للنيابة ومنعهما من التمثيل

عودة مرتضى منصور لساحة العدالة.. بلاغ للنائب العام ضد رامز جلال والسبب سمية الخشاب

رضا عبد العال يفتح النار على مهاجم الأهلي بعد ضياع الأهداف.. تفاصيل

أخطاء ساذجة.. شوبير ينفعل بعد تعادل الأهلي مع إنبي

بطولة ماجد المصري.. الحوار المتسبب في إحالة أبطال مسلسل للنيابة الكويتية

نجم إنبي يكشف موقفه من الانتقال إلى لأهلي أو الزمالك

بعد 6 أشهر من إبادة غزة.. تركيا تتخذ أول سلسلة إجراءات ضد إسرائيل

"منى" تخلصت من ضرة أختها| تفاصيل جريمة الغيرة.. ماذا حدث

موضوعات متعلقة

جمال شعبان يكشف مخاطر الحزن على الصحة

إطلالة رمضانية بالحجاب والعباءة السوداء للراقصة دينا| شاهد

طريقة عمل بيتى فور العشر دقائق

3 طرق مختلفة لتعطير المنزل قبل العيد

من أول استخدام.. ماسك العيد لتفتيح ونضارة البشرة

السريع والبلدي .. طريقة عمل الترمس للعيد

وصفات آخر رمضان.. طريقة عمل البطاطس بالخل والثوم

أجملهن نسرين طافش ودرة.. إطلالات الفنانات في آخر أسبوع برمضان تشعل السوشيال ميديا|شاهد

ترشيحاتنا

تصل لـ 1000 جنيه..عقوبة نشر بيانات مغلوطة عن السلع المصدرة

3 أيام الصبح وبليل| تفاصيل مثيرة في واقعة فتاة البساتين

الرعاية الصحية تتابع استعدادات التأمين الطبي لاحتفالات عيد الفطر في محافظات التأمين الشامل

الصحة: رفع درجة الاستعدادات في المستشفيات وحملات على منشآت تداول المنتجات الغذائية

رقم مهول عن الدمار بخان يونس بعد الانسحاب الإسرائيلي .. تفاصيل

رضا عبد العال يهاجم موديست وكولر بسبب مباراة إنبي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تغييرات بالجملة.. هل يعود ثلاثي الزمالك المرعب أمام سيد البلد

العيد فرحة.. مي سليم تطل بالأحمر في أحدث ظهور لها

مسلسل صادم وضد القيم.. إحالة ماجد المصري وأيتن عامر للنيابة ومنعهما من التمثيل

أبراج عنيدة ومش بتسيب حقها.. هل أنت منهم

فيديو

النجم إياد نصار لـ صدى البلد: فكرة مسلسل صلة رحم كانت عبارة عن سطر

"أنا أقل خلق الله".. كزبرة يرد على منتقدي تكريمه بالجامعة البريطانية بمصر

8 آلاف وجبة.. تامر حسني يشارك في حملة "بنفسك وبإيدك"

تعليق قوي من هنا الزاهد عن قضائها أول رمضان بعد طلاقها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ