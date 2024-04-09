العيد فرحة.. مي سليم تطل بالأحمر في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة مي سليم متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والأناقة في آن واحد، ما جعلها محط اهتمام متابعيها.

ونشرت الفنانة مي سليم صورا جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، في أحدث ظهور لها.

وظهرت مي سليم بإطلالة أنيقة ومميزة وجريئة، حيث تألقت مرتدية فستانا أحمر بكم واحد وحزام أسود في الخصر ومجسم، وهو ما كشف عن جسدها الممشوق.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على وضع المكياج بلمسات بسيطة وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

وعلقت مي على الصورة قائلة: "العيد فرحة.. كل سنة وانتم طيبين".