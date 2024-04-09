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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجآت مثيرة بشأن القيادي بحرس الثورة الإيراني محمد رضا زاهدي

محمد رضا زاهدي
محمد رضا زاهدي

كشف مصدر مقرب من "حزب الله" اللبناني، عن أن القيادي في "الحرس الثوري" الإيراني محمد رضا زاهدي، الذي قتل بضربة إسرائيلية على قنصلية طهران في دمشق مطلع الشهر الحالي، كان عضواً في مجلس شورى الحزب.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، عن المصدر، أن زاهدي كان العضو الوحيد غير اللبناني في مجلس شورى "حزب الله".

وبين المصدر أن مجلس شورى "حزب الله"، وهو الهيئة التي تتخذ القرارات في الحزب، يضم سبعة أعضاء، إضافة إلى الأمين العام للحزب حسن نصر الله.

ويعد زاهدي، الذي كان قائد "فيلق القدس" في سوريا ولبنان، أبرز قيادي إيراني يتم استهدافه، بعد القائد السابق لـ"فيلق"القدس" قاسم سليماني، الذي قتل بضربة جوية أميركية في بغداد مطلع عام 2020.
 

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