عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عامل بمطعم أنهي حياة أجنبي في مدينة نصر

ارشيفية
ارشيفية

قررت النيابة العامة حبس عامل بمطعم في مدينة نصر لاتهامه بقتل أجنبي بسبب خلافات بينهما ، وذلك ٤ أيام علي ذمه التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بشخص متوفى بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص عُثر على جثة عاطل يحمل جنسية إحدى الدول مقيم بدائرة القسم، وتم تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه عامل بأحد المطاعم بدائرة القسم يحمل جنسية إحدى الدول ، وذلك لحدوث خلاف بينهما حال تواجد المتوفى بالمطعم قام على إثرها العامل بالتعدى عليه بسلاح أبيض محدثاً إصابته التى أودت بحياته، تم ضبطه، وإعترف بإرتكاب الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة حبس عامل شرطة مدينة نصر عامل بمطعم قسم شرطة مدينة نصر ثالث مدينة نصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعائد يومي 1500 جنيه.. أفضل 5 شهادات ادخارية في البنوك المصرية 2024| تفاصيل

شوبير يفجر مفاجأة: أزمة في الأهلي بسبب علي معلول

20 ألف جنيه دفعة واحدة| مفاجأة بأسعار الحديد لأول مرة في مصر

خالد مرتجي يرد على مريم متولي: محدش كلمك ومش هترجعوا الأهلي.. فيديو

تطورات عاجلة في أزمة أفشة وكولر.. تفاصيل

3500 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد الهبوط.. وعيار 21 الآن مفاجأة

خالد الغندور يوجه رسالة نارية لنجم الأهلي علي معلول

حقيقة القبض على مطرب المهرجانات عصام صاصا لدهس شاب أعلى الدائري

موضوعات متعلقة

التحقيق مع المتهمين بسرقة هاتف صحفي فلسطيني

خطوات الاستعلام من المنزل.. إزاي أعرف إن جوزي متجوز عليا

قفل الأبواب عليا.. كشف واقعة اختطاف سائق لفتاة أثناء توصيلها بالتجمع الأول

أمن القاهرة يعيد أموال أجنبي بعد النصب عليه

سقوط عاطل يصنع المواد المخدرة في القاهرة

ننشر أول صورة للمتهمين بسرقة هاتف محمول صحفي فلسطيني

سقوط المتهمين بسرقة محمول صحفي فلسطيني في قبضة الأمن

عاطل يستقطب عامل دليفري ويقـ تله في المطرية| تفاصيل

ترشيحاتنا

القاهرة الإخبارية: معبر رفح يعمل بشكل طبيعي بعد قصف حـماس لمنطقة كرم أبوسالم

حر وأمطار ورياح.. مفاجأة في طقس شم النسيم والأرصاد توضح

القبض على سائق دهس سيدة أثناء عبورها الطريق بالنزهة

هل الدعاء في آخر ساعة قبل الظهر مستجاب؟.. فيه 3 عجائب فاغتنمه

طارق السيد: لا أتوقع انتقال فتوح وزيزو للأهلي

دهس شابًا وهو بيعدي الطريق.. القبض على مطرب المهرجانات عصام صاصا في الطالبية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق شاسع بينهما.. عارضة أزياء ترتدي فستان شيرين عبد الوهاب بالكويت| شاهد

علامة واحدة.. سلامة الغذاء تنشر صورة للفسيخ غير الصالح للاستخدام الآدمي

مجسم وضيق.. نجوي كرم تثير الجدل بالسوشيال ميديا في دبي

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن فياجرا طبيعية في أكلات شم النسيم

فيديو

فضيحة تيك توكر شهير.. مارس أفعالا غير أخلاقية مع الصغار| شاهد

ادعوله بالشفاء.. محمد عبده يكشف نوع السرطان الذي أصيب به| فيديو

خان زوجته وعلاقته بطلاق هنا الزاهد.. كريم فهمي يكشف أسرار حياته الخاصة

توقف قلبها من الخوف.. تفاصيل وفاة فتاة داخل مدينة ملاهي بأكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ