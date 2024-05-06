حبس عامل بمطعم أنهي حياة أجنبي في مدينة نصر

قررت النيابة العامة حبس عامل بمطعم في مدينة نصر لاتهامه بقتل أجنبي بسبب خلافات بينهما ، وذلك ٤ أيام علي ذمه التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بشخص متوفى بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص عُثر على جثة عاطل يحمل جنسية إحدى الدول مقيم بدائرة القسم، وتم تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه عامل بأحد المطاعم بدائرة القسم يحمل جنسية إحدى الدول ، وذلك لحدوث خلاف بينهما حال تواجد المتوفى بالمطعم قام على إثرها العامل بالتعدى عليه بسلاح أبيض محدثاً إصابته التى أودت بحياته، تم ضبطه، وإعترف بإرتكاب الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.