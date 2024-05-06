مزارع الشيطان.. فلاح يزرع أرضه أفيون بكفر الشبخ| تفاصيل

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المستمرة لمكافحة إنتشار المواد المخدرة من خلال توجيه الحملات المكبرة لضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والقائمين على زراعتها .

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابوعمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن كفر الشيخ قيام (مزارع - مقيم بدائرة مركز شرطة دسوق) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى مجال زراعة المواد المخدرة والإتجار بها وحيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص متخذاً من دائرة مركز شرطة دسوق مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بقطعة أرض زراعية ملكه بمساحة فدان كائنة بدائرة المركز ، وقيامه بزراعة مساحة ( 6 قيراط ) بنبات الخشخاش المخدر ( أفيون ) ، كما عثر بحوزته على (كيلو جرام أفيون - طبنجة - إناء معدنى لتسهيل وتصنيع مادة الأفيون) ، وبمواجهته إعترف بقيامه بزراعة نبات الخشخاش (الأفيون) ، وتصنيعه وإعادة تشكيله والاتجار فيه وحيازته للسلاح النارى لتأمين تجارته غير المشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.