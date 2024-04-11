×
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

متضيعش فلوسك على iPhone 15.. أرخص موبايل iPhone بميزات رائعة

متضيعش فلوسك على
متضيعش فلوسك على iPhone 15..أرخص موبايل iPh

يُعرف iPhone بتصميمه الأنيق وميزاته المتقدمة، لكنه يُعرف أيضًا بسعره المرتفع. لكن ماذا لو كنت تبحث عن iPhone بسعر معقول؟

الحقيقة هي أن هناك iPhone واحد فقط يجمع بين السعر المعقول والميزات الرائعة.

في هذا التقرير، سنلقي نظرة على iPhone SE (2022) ونوضح لك لماذا هو أفضل iPhone رخيص:

 

ميزات iPhone SE (2022):

 

• شاشة Retina HD مقاس 4.7 بوصة.



• معالج A15 Bionic قوي.

• نظام كاميرا خلفي 12 ميجابكسل مع وضع بورتريه.

• كاميرا أمامية 7 ميجابكسل مع وضع Deep Fusion.

• Touch ID سريع وآمن.

• تصميم مقاوم للماء والغبار.

• يدعم أحدث إصدار من iOS.

سعر iPhone SE (2022):

• يبدأ سعر iPhone SE (2022) من 429 دولارًا أمريكيًا.

مقارنة iPhone SE (2022) بهواتف iPhone الأخرى:

• iPhone SE (2022) هو أرخص iPhone في السوق.

• يقدم iPhone SE (2022) نفس معالج A15 Bionic مثل iPhone 13 و iPhone 13 Pro.

• يحتوي iPhone SE (2022) على كاميرا خلفية 12 ميجابكسل مثل iPhone 13.

• يفتقر iPhone SE (2022) إلى بعض ميزات iPhone 13 ، مثل شاشة OLED و Face ID.

لماذا iPhone SE (2022) هو أفضل iPhone رخيص؟

• يقدم iPhone SE (2022) أفضل قيمة مقابل المال.

• يحتوي iPhone SE (2022) على جميع الميزات الأساسية التي يحتاجها معظم المستخدمين.

• iPhone SE (2022) هو iPhone صغير وخفيف الوزن.

• iPhone SE (2022) هو iPhone سهل الاستخدام.

الخلاصة:

iPhone SE (2022) هو أفضل iPhone رخيص في السوق.

إذا كنت تبحث عن iPhone بسعر معقول وميزات رائعة ، فإن iPhone SE (2022) هو الخيار الأفضل لك.

ملاحظة:

• قد تختلف الأسعار حسب المنطقة والمتجر.

• قد تختلف المواصفات حسب المنطقة والإصدار.

iPhone iPhone SE iPhone SE 2022 ميزات iPhone SE 2022 14 iPhone iPhone 13 أرخص موبايل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

النور هيرجع يقطع| الحكومة تعلن عودة تخفيف أحمال الكهرباء.. تعرف على المواعيد

بشرى سارة لهذه الفئات| تخفيض 100% على سعر تذاكر السكة الحديد.. تعرف عليها

بعد إعلان إسلامه في رمضان.. نجم الزمالك يشارك جمهوره صورا من صلاة العيد

أسماء أبناء وأحفاد إسماعيل هنية ضحايا الغارة الإسرائيلية في غزة

جوزي مشي هنقضي وقت حلو.. فخ سيدة بشتيل لعشيقها وحفلة تعذيب

بعد جدل لوحات سيارات عمر كمال وحمو بيكا وحسن شاكوش..كيف تحصل عليها ؟

مفيش احترام .. خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرا للجدل بشأن الدوري الممتاز

اتهام مدرسة بالتجمع الخامس بتدريس المثـ لية.. وتحرك عاجل من التعليم

موضوعات متعلقة

خليك ناصح.. اشتري موبايل موتورولا الرائع الجديد بأقل من نصف سعر هواتف سامسونج

اشتري وأنت مغمض..أحدث موبايل شاومي في عيد الفطر تحت 5000 جنيه

عرض العيد الأقوى.. خصم ربع الثمن من هاتف سامسونج الأكثر طلبا Galaxy S23

أفضل تطبيقات لمشاهدة الأفلام الجديدة والمسرحيات في العيد

بسعر 3000 جنيه|أرخص 3 هواتف سامسونج لازم تشتريهم في عيد الفطر

هواوي تطلق ساعات SmartWatch جديدة لتنافس Apple Watch وبسعر أقل

أرخص 3 موبايلات iPhone تشتريهم في العيد

مفاجأة العيد.. لابتوبات HP جديدة بأقل من 15 ألف جنيه

ترشيحاتنا

بالدموع..محمد شاهين يكشف أصعب مشهد له في مسلسل لحظة غضب

دعاء ثاني يوم العيد.. لا تغفل عنه

متضيعش فلوسك على iPhone 15.. أرخص موبايل iPhone بميزات رائعة

انتهاك الحقوق الشخصية| تامر عبد المنعم يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد حمو بيكا.. ماذا حدث؟

أوروبا تعود لاستخدام سيارات البنزين بالتزامن مع ضعف الإقبال على الكهربائية..ما السبب؟

الزوجة القاتلة.. صبا مبارك تكشف كواليس دورها في لحظة غضب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد جدل لوحات سيارات عمر كمال وحمو بيكا وحسن شاكوش..كيف تحصل عليها ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس.. حقائق مذهلة

عربية بسعر زمان.. أرخص سيارة أوتوماتيك مناسبة للشراء

بعد الفسيخ والرنجة.. مشروبات تساعد على الهضم وتعالج الحموضة

فيديو

أحمد رفعت في بيته.. هذه أولى كلماته بعد خروجه من المستشفى

ليس زلزالًا| تحذير غريب من الخبير الهولندي لمرضى الحساسية خلال عيد الفطر

مجد القاسم: كنت أتمنى أكون مصري عشان انتخب السيسي

موعد صلاة عيد الفطر 2024 والساحات المخصصة للصلاة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ