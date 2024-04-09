الهجرة: نحرص على التعاون مع المؤسسات لدعم رؤية الدولة وتلبية احتياجات المصريين بالخارج

أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي حرصها الشديد على التعاون مع كافة المؤسسات والجهات التي تستهدف دعم وتحقيق رؤية مصر، وتلبية احتياجات جموع المصريين في الخارج، كونه أحد الملفات التي تولي القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا له باعتباره أمنًا قوميًا للدولة المصرية.



جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع رئيس المركز الثقافي المصري الأمريكي بنيويورك طارق سليمان، ونائب رئيس المركز نشأت زنفل وأحد رموز الجالية المصرية بنيويورك ناجي سليمان؛ لمناقشة مقترحاتهم وأفكارهم وكذا التعرف على ما يواجّهونه من تحديات.



وقالت الوزيرة - وفقًا لبيان الوزارة اليوم الثلاثاء- إن وزارة الهجرة حريصة على الاستماع إلى كافة المقترحات والأفكار من أبناء مصر في الخارج، مستعرضة المحفزات التي قدمتها وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة ومن بينها مبادرة "سيارات المصريين بالخارج" والتي تم مدها حتى 28 أبريل 2024.



ولفتت إلى أنه تم تذليل عدد من المشكلات والتحديات التي يتعرض لها المصريون بالخارج اتصالًا بالمبادرة، حيث طلبت من الراغبين في المشاركة في مبادرة سيارات المصريين بالخارج ولا يستطيعون بسبب تعذر التحويل النقدي من بعض الدول المقيمين بها، بأن يسارعوا بالتسجيل على التطبيق في كل الأحوال قبل نهاية المبادرة حتى يتمكنون من الاحتفاظ بحقهم عند الوصول لحلول لحالاتهم، كما ذكرت الجاليات في الدول التي لا تسمح للمصريين بفتح حسابات على أراضيها، ويتم تحويل مرتباتهم بالعملة الصعبة مباشرة إلى حساباتهم بمصر، بأن القانون يبيح لهم ربط الوديعة من الحساب الذي يتم تحويل المرتب عليه في مصر، بعد الحصول على ورقة موثقة من السفارة تؤكد ذلك.



وأشارت إلى أن وزارة الهجرة سنظل على استعداد لتذليل كافة العقبات التي تواجه الراغبين في الاشتراك بهذه المبادرة وأي مبادرة أخرى من مبادرات الوزارة.



واستمعت وزيرة الهجرة إلى عدد من المقترحات من أقطاب الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية من ضمنها، طلب السماح لهم بفتح حسابات

للأفراد في فرع البنك الأهلي المصري بنيويورك الذي يخدم الشركات فقط، لتسهيل العمليات الاستثمارية للمصريين المقيمين وشراء الأوعية الادخارية.



ولفت أقطاب الجالية المصرية إلى حاجتهم لإنشاء فرع له ما بين ولايتي نيويورك ونيوجيرسي يسمح بانتظار السيارات؛ تسهيلًا على المصريين الذين يتمنون التعامل مع بنك مصري في الساحل الشرقي يمكن أهلنا هناك من التحويل إلى مصر والاستفادة من كل الخدمات والمبادرات المتميزة التي تقدمها لهم البلاد؛ سعيًا للاستخدام الأمثل لمدخراتهم.



وفي السياق، أعربت السفيرة سها جندي عن ترحيبها بالمقترح، مشيرة إلى أنه سيتم التواصل مع البنك الأهلي المصري لبحث المقترح ومدى إمكانية تنفيذه وتذليل كافة العقبات أمامهم.



وقالت إن الوزارة دائمًا تسعى لاحتضان كل أبنائها في الخارج واعتبارهم شركاء في كل ما تخوضه وتنفذه الدولة في عمليات البناء والتنمية الشاملة، لافتة إلى طرح شهادات الادخار البنكية بالدولار بعوائد مرتفعة تصل إلى 7% و9% بالبنوك المصرية والتي تعد أعلى عائد بالعالم.



وأكدت أن التطبيق الإلكتروني الخاص بالمصريين بالخارج والذي سيضم كل المحفزات المخصصة لهم وغيرها، من المقرر أن ينطلق قريبا، سيكون به قسم خاص بالمعاملات البنكية بداية من فتح الحسابات وشراء شهادات الاستثمار ومختلف الخدمات والمحفزات للمصريين بالخارج ستكون من خلال هذا التطبيق.



وتابعت أنه يتم العمل أيضا للسماح بالعمل بالتوقيع الإلكتروني للتيسير على المصريين بالخارج، وتخصيص قسم في التطبيق لإتاحة السلع والمنتجات التي يرغب المصريون بالخارج في شرائها من سلع ومنتجات يدوية وتراثية، بجانب تخصيص أيقونات للتبادل البحثي وتبادل الخبرات، ضمن جهود الوزارة لإدماج المصريين بالخارج في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



واستعرضت الجهود المبذولة لإنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج التي يديرها المصريون بالخارج بأنفسهم دون تدخل من الدولة، حيث تمت تسمية مجلس إدارة الشركة والمجموعة المؤسسة، بجانب الاتفاق مع مكاتب الاستشارات المالية والقانونية بعد تسجيل الشركة بالهيئة العامة للاستثمار ، فضلًا عن إتاحة الفرصة لمختلف فئات المصريين بالخارج للاكتتاب وشراء الأسهم في الشركة الواعدة.



ونوهت بأن الوزارة بصدد الاحتفاء بأبطال القوات المسلحة المصرية الذين شاركوا في الحروب المهمة التي خاضها الوطن وبذلوا الغالي والنفيس من أجل رفعته من المصريين بالخارج على أن تكون مشاركة المصريين بالخارج في هذا الاحتفاء بشكل يختلف عن كل عام، على نحو يسجل لإسهامات أهلنا بالخارج في الحروب التي مرت بها مصر من خلال إرسال صور وحكايات ورسائل ومقاطع فيديو مسجلة لهم أو لأي فرد من أفراد عائلاتهم موثقة باسم أصحابها ممن كانوا يوما ما من هؤلاء الأبطال الذين شاركوا في حروب تلك الفترة، وأي أوراق تثبت مشاركتهم والتعرف عليهم، لإعداد فيلم عن تلك البطولات للمصريين في الخارج، وذلك من خلال التسجيل وملء البيانات المطلوبة على الرابط التالي:

‏https://forms.gle/BUDpup8XBQ3fhBmP8.



كما تم خلال الاجتماع استعراض الترتيبات الجارية لتنظيم المؤتمر القادم للمصريين في الخارج في نسخته الخامسة، حيث طالب الحاضرون بالمشاركة بكل جهودهم كمركز مصري أمريكي في الولايات المتحدة.



واستعرضوا مقترحهم بإتاحة الفرصة لمختلف الاتحادات والجمعيات المصرية ليكون لهم دور في المؤتمر، وقد أكدت الوزيرة على أن المؤتمر هو فعالية موحدة لجميع المصريين في الخارج وسيسعد وزارة الهجرة مشاركة الجميع في المؤتمر، اتحادات وأفراد.



وفي ختام الاجتماع، كرم طارق سليمان رئيس المركز الثقافي المصري الأمريكي بنيويورك وتشأت زنفل نائب رئيس المركز، الوزيرة وأهداها درع المركز الثقافي المصري الأمريكي تقديرا لجهودها في رعاية المصريين بالخارج وتلبية احتياجاتهم وتوفير مميزات ومحفزات مخصصة لهم.