المغرب تعلن العودة للعمل بتوقيت GMT+1

أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية العودة إلى العمل بتوقيت “GMT+1″، وذلك بإضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية للمملكة المغربية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 14 أبريل 2024.

ووفق البيان الصادر عن الوزارة المغربية ، فسيتم ذلك طبقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 “26 أكتوبر 2018” المتعلق بالساعة القانونية للمملكة.

كما سيتم أيضا وفق لقرار رئيس الحكومة رقم 3.10.24 صادر في 12 من شعبان 1445 “22 فبراير 2024” بشأن تغيير الساعة القانونية للمملكة.