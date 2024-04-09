الجزائر تحارب المخدرات.. ضبط 11 كيلو من الكيف المعالج



نجح أفراد فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة العين الصفراء جنوبي النعامة بالجزائر - بناء على معلومات استغلها المحققون حول نشاط شبكة إجرامية تروج المخدرات - في حجز كمية من القنب الهندي.

بلغت الكمية بحسب وسائل إعلام جزائرية؛ 11 كيلوجراما من الكيف المعالج بجانب ضبط شخصين من بين 5 أشخاص ينشطون ضمن الشبكة

كما تم توقيف شريحتين لمتعامل هاتفي أجنبي ومركبة كان يستعملها أفراد الشبكة لنقل وترويج هذه سموم.

وفي وقت سابق اوقفت عناصر الجيش الوطني الجزائري 15 عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة في مختلف أنحاء البلاد.

وبحسب البيان الصادر عن الجيش الجزائري؛ فقد تمكنت أيضا مفارز الجيش ببرج باجي مختار من القاء القبض على الإرهابي "ريكان الصفاح" الذي كان ينشط ضمن جماعات إرهابية بالخارج

كما تم ايقاف 27 تاجر مخدرات بجانب إحباط محاولات إدخال 546 كيلوجرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب وكذا ضبط 9586 قرص مهلوس".



من جهة أخرى, تمكن حراس السواحل من "إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ355 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بجانب توقيف 1551 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني"