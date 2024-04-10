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رئيس التحرير
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محافظات

رؤساء الوحدات المحلية ببني سويف يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك بساحات الأوقاف

صدى البلد

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف رؤساء المدن والمراكز لأداء صلاة عيد الفطر المبارك (كل في مركزه)، بالساحات التي أقرتها مديرية الأوقاف، وذلك في حضور القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وجموع المواطنين، مع رفع درجة الاستعدادات بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية والمرافق العامة بنطاق المحافظة.


وتنفيذاً لتكليفات المحافظ في هذا الشأن، أدى رؤساء الوحدات المحلية بمدن المحافظة شعائر صلاة العيد  بالساحات والمساجد المخُصصة، وسط جموع المواطنين وبرفقة القيادات التنفيذية والطبيعية،ناقلين تهنئة المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، للمواطنين، بهذه المناسبة السعيدة، فيما تم الاطمئنان على انتظام الحالة المرورية عقب الخروج من الصلاة، تحت إشراف وتواجد مكثف من الجهات المعنية بشوارع المدن.

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حيث أدى الأستاذ محمد بكري رئيس مدينة الفشن صلاة العيد بالساحة الشعبية "مركز شباب الفشن" بمرافقة عدد من أعضاء البرلمان بالمركز وقيادات الوحدة المحلية ورؤساء الإدارات والقطاعات الخدمية، وفي مركز سمسطا أُقيمت صلاة عيد الفطر المبارك بساحة مركز الشباب  بالمدينة وسط عدد من المصلين من أبناء المركز، وبحضور كل من الأستاذ فايز حسين،والأستاذ شوقي هاشم، الأستاذ أشرف إبراهيم نواب رئيس المدينة، وفضيلة الشيخ مصطفى رمضان مدير أوقاف سمسطا، ورؤساء القرى وبعض القيادات الأمنية.

 

وفي الساحة الشعبية "مركز شباب مدينة الواسطي" أدى الأستاذ حمادة راضي رئيس المدينة ،صلاة عيد الفطر المبارك، في حضور نواب رئيس المركز، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية، وجمع من المواطنين، بينما أدى الأستاذ ناصر سيف النصر رئيس مدينة إهناسيا الصلاة بساحة مسجد عمر بن الخطاب وسط عدد من المصلين من أبناء المركز، وبحضور كل من مدير إدارة الأوقاف وقيادات الوحدة المحلية ورؤساء القرى وعدد غفير من أهالي المدينة.

 

وفي مدينة ببا، قام الأستاذ مدحت صلاح رئيس المدينة بأداء صلاة العيد بساحة مركز شباب ببا وسط أجواء يسودها الأمن والبهجة وجار حاليا متابعة الاحتفالات بشوارع المركز والقرى من خلال غرف العمليات بالوحدات القروية وغرفة عمليات المركز، كما أدى الأستاذ علي يوسف رئيس مدينة ناصر الصلاة وسط أهالي المدينة والقرى المتاخمة بها بساحة شارع بورسعيد وفي حضور قيادات المركز التنفيذية بكافة القطاعات وبعض أعضاء البرلمان.

 

هذا وقد أتمت الوحدات المحلية تجهيز كافة الحدائق والمتنزهات وصيانتها، ونهو أعمال النظافة والتجميل وتأهيلها لاستقبال المواطنين، بينما أدى رؤساء الوحدات القروية بنطاق المحافظة، صلاة العيد، وسط أبناء القرى، حيث نقلوا لهم تهنئة المحافظ بهذه المناسبة السعيدة.

 

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