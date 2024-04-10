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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

البحث مستمر عن مفقودين.. محافظ بني سويف يتابع مستجدات حادث معدية الفشن

صدى البلد

واصل  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، متابعته للإجراءات الجاري تنفيذها بشأن حادث سقوط سيارة ميكروباص من أعلى معدية نيلية، بقرية الحيبة التابعة لمركز الفشن، جنوب المحافظة ، قبل تحركها للعبور من الجانب الشرقي إلى الجانب الغربي لنهر النيل، مما أدى إلى مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة.

وجه محافظ بني سويف الأجهزة المعنية بتكثيف الجهود  لانتشال باقي المفقودين بعد نجاح قوات الإنقاذ النهري من انتشال 4 ، تم نقلهم لمستشفى الفشن المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، موجها بتشكيل غرفة عمليات للوقوف على مستجدات الوضع، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل الانقاذ النهري في هذا الشأن.

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وفيما يتعلق بتفاصيل الحادث أوضح رئيس المدينة محمد بكري أن البداية كانت بتلقى  إخطارًا من غرفة علميات ومركز السيطرة بديوان عام المحافظة  بالتنسيق مع غرفة عمليات مديرية الأمن ، يفيد بورود بلاغ بسقوط سيارة ميكروباص من معدية نيلية، بقرية الحيبة التابعة لدائرة مركز شرطة الفشن، ما أدى لوفاة 5 أشخاص غرقًا.

وعلى الفور وجه محافظ بني سويف بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، حيث انتقل رئيس المدنية ونوابه إلى موقع الحادث، وتحركت  قوات الإنقاذ النهرى، والإسعاف والصحة  وقوة من مركز شرطة الفشن إلى موقع البلاغ وبدأت قوات الإنقاذ النهرى في عملية استخراج الجثامين من داخل الميكروباص فى مياه النهر ، حيث تمكنت قوات الإنقاذ النهرى من استخراج 4 جثامين بالإضافة إلى الميكروباص فيما يجري. البحث عن الجثمان الخامس، واستقبلت مستشفى الفشن المركزي 4 جثامين  وتم إيداعهم  ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة وجهات التحقيق المختصة.

 

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